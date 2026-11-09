Τραμπ: «Είναι έντιμο άτομο», λέει για τον CEO της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η ερωτική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο

Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ: «Είναι έντιμο άτομο», λέει για τον CEO της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον έντιμο και επαινώντας τη συμβολή του στις ΗΠΑ.
  • Ο Χουάνγκ ερευνάται για την ερωτική του σχέση με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.
  • Η Nvidia διερευνά αν ο Χουάνγκ υπήρξε στόχος ξένων μυστικών υπηρεσιών μετά από δημοσιεύματα για τη σχέση του.
  • Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ερευνούν την Κινέζα επιχειρηματία για πιθανή παράνομη μεταφορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Χουάνγκ για το σκάνδαλο και εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα θα αποδειχθούν εντάξει.
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Τη στήριξή του προσέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης κατασκοπείας και ερευνάται η σχέση του με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία μετέφερε πληροφορέις στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ είπε ότι Χουάνγκ είναι έντιμο άτομο και εξήρε τη συμβολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει μαζί του για το σκάνδαλο. «Δεν του έχω μιλήσει γι’ αυτό. Απλώς ξέρω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ελπίζω όλα να είναι εντάξει», είπε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ. Και πρόσθεσε ότι ο Χουάνγκ «έκανε καταπληκτική δουλειά για τη χώρα μας». Ερωτηθείς αν θα ήθελε να είχε ερευνήσει νωρίτερα τη σχέση του Χουάνγκ με την Κινέζα κατάσκοπο, όταν έμαθε για τις πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Νομίζω ότι πιθανότατα έχει μια δικαιολογία γι’ αυτό. ⁠Πρέπει να την ακούσετε». Σε ερώτηση αν θα έπαιρνε τον Χουάνγκ μαζί του στο ταξίδι του στην Ασία την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τον έπαιρνα».

Η Nvidia ‌ανακοίνωσε ⁠την Κυριακή ότι διερευνά αν ο Χουάνγκ είχε αποτελέσει στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών, μετά από δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που ισχυριζόταν ότι διατηρούσε στενή σχέση ⁠με μια Κινέζα επιχειρηματία η οποία διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Την αποκάλυψη έκανε στις 29 Οκτωβρίου η εφημερίδα New York Times, η οποία ανέφερε ότι Χουάνγκ γνώριζε τις απόψεις του Τραμπ σε ζητήματα που είναι κρίσιμης σημασίας για τη Κίνα. Ο CEO της Nvidia παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έθεσαν την Κινέζα υπό έρευνα καθώς θεωρήθηκε πιθανό ότι μετέφερε κρυφά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα. Στην πορεία ανακάλυψαν ότι ενημέρωνε απευθείας το Πεκίνο και είχε σχέση με τον Χουάνγκ.

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