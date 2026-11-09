Ο «πόλεμος» των τσιπ Κίνας - ΗΠΑ πίσω από το «ερωτικό θρίλερ» του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επιβεβαίωσε τις έντονες φήμες για εξωσυζυγική σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία, Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για κατασκοπία και λαθρεμπόριο μικροτσίπ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα.

Η επιβεβαίωση της σχέσης, ήρθαν μετά από ένα όργιο φημών, με τους New York Times να αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τις κατασκοπευτικές διαστάσεις της, πριν οι Financial Times δημοσιεύσουν το απολογητικό μήνυμα του CEO με τη συγγνώμη στη σύζυγό του και την οικογένειά του.

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Πέρα ωστόσο από το προσωπικό δράμα του, Τζένσεν Χουάνγκ, η παραδοχή του, αποκτά διαστάσεις κατασκοπευτικού σκανδάλου, με την Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών ως ύποπτη για συλλογή εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό της Κίνας, σε μια υπόθεση που αφορά εμπορικά συμφέροντα, ζητήματα πληροφοριών και τον αυξανόμενο τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Η Χουάνγκ συνδέεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη και αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν βοηθούσε στη λαθραία μεταφορά προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων για λόγους εθνικής ασφάλειας.

CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang...Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… https://t.co/M45Nt5Iabq — luke (@realLuke007) November 8, 2026

Η Megaspeed αγοράζει υπολογιστικό εξοπλισμό που λειτουργεί με τσιπ της Nvidia και δρα ως μεσάζων, ενοικιάζοντας χωρητικότητα κέντρων δεδομένων σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Alibaba, όπως ανέφεραν στο αποκαλυπτικό δημοσίευμά τους, οι «The New York Times».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η διερεύνηση της Megaspeed χρονολογείται από τα τέλη του 2024, όταν ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, ο οποίος επισκέφθηκε ένα κέντρο δεδομένων που λειτουργούσε η εταιρεία στη Μαλαισία, φέρεται να εντόπισε συσκευασμένο εξοπλισμό της Nvidia, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το αν ο εξοπλισμός εγκαθίστατο στις εγκαταστάσεις ή τον έστελναν αλλού.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανέκριναν την Άλις Χουάνγκ το 2025 πριν την αφήσουν ελεύθερη, ενώ η αμερικανική έρευνα, πέρασε από την ευθύνη του Υπουργείου Εμπορίου,στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων με μεγάλη επιρροή στον αμερικανικό κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό συνομιλητή για την κυβέρνηση Τραμπ σε θέματα τεχνολογίας, μεταποίησης, θέσεων εργασίας και εθνικής ασφάλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανησυχούσαν ότι η Άλις Χουάνγκ θα μπορούσε να έχει αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια της Nvidia μέσω των επαφών της με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Υπήρχαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν τέτοιες επαφές θα μπορούσαν να έχουν δώσει στο Πεκίνο πληροφορίες για τη στάση του Τραμπ όσον αφορά στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ ασκούσε πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην πώληση τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε ενημερωθεί πριν από έναν χρόνο για τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών, αν και εκτιμάται ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν γνώριζε ότι η επιχειρηματίας φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου και δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση προστασίας από τις αμερικανικές αρχές.

Ο Τραμπ έχει αντιταχθεί στις εκκλήσεις για ρύθμιση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πολλοί Δημοκρατικοί κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών έκαναν εκστρατεία για την επιβολή περιορισμών στις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης στις ΗΠΑ και τις απώλειες των Ρεπομπλικανών, οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, υποχώρησαν.

Η Nvidia έχασε 450 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία σε μία μόνο ημέρα διαπραγμάτευσης την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανέκαμψε την Παρασκευή, ανακτώντας το 4% των απωλειών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η NVIDIA ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα μετά από αναφορές ότι ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών. Μια επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, θα επιβλέπει την έρευνα. Ο Χουάνγκ υποστήριξε τη διαδικασία και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή έχουν διαρρεύσει εταιρικά μυστικά, αλλά η έρευνα θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

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