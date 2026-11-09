Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση – Έρευνα για πιθανή κινεζική κατασκοπεία

Ο επικεφαλής της Nvidia ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και τους εργαζομένους της εταιρείας, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Γιάννης Φιλιππάκος

Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση – Έρευνα για πιθανή κινεζική κατασκοπεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
  • Η Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή ξένη κατασκοπεία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις διαρροής απόρρητων πληροφοριών ή κινδύνου εθνικής ασφάλειας.
  • Το αμερικανικό Κογκρέσο ζήτησε ενημέρωση από τον Χουάνγκ σχετικά με τις επαφές του και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων δεδομένων.
  • Η υπόθεση λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξημένου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στον τομέα των προηγμένων μικροτσίπ και της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Παρά την παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Χουάνγκ γνώριζε ή συμμετείχε σε δραστηριότητες κατασκοπείας, και παραμένει στη θέση του με την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου.
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Την εξωσυζυγική του σχέση παραδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δύο ημέρες μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times για τη φερόμενη σχέση του με γυναίκα που, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, είχε στρατολογηθεί από την Κίνα για τη συλλογή πληροφοριών.

Ο 63χρονος επικεφαλής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού απευθύνθηκε την Κυριακή (8/11) στους εργαζομένους της εταιρείας με εσωτερικό μήνυμα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή των Financial Times.

«Οφείλω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους εσάς. Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που αποφάσισε να ξεκινήσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του.

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Οι υποψίες κατασκοπείας και η έρευνα της Nvidia

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και των New York Times, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελεί πελάτη της Nvidia.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να εκτιμούν ότι η γυναίκα στρατολογήθηκε από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, προκειμένου να συγκεντρώνει πληροφορίες για την αμερικανική εταιρεία και ενδεχομένως να επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα.

Η Nvidia ανακοίνωσε τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής, με τη συμμετοχή εξωτερικών νομικών συμβούλων, για να εξετάσει τις πληροφορίες περί επιχείρησης ξένης κατασκοπείας. Το διοικητικό συμβούλιο διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγους να πιστεύει πως έχουν διαρρεύσει εταιρικά απόρρητα ή έχουν τεθεί σε κίνδυνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και την παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν ενημέρωση από τον Χουάνγκ για τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας, καθώς οι προηγμένοι επεξεργαστές της θεωρούνται καθοριστικοί για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά την παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Χουάνγκ γνώριζε για ενδεχόμενη εμπλοκή της γυναίκας σε δραστηριότητες κατασκοπείας ή ότι παραχώρησε ευαίσθητες πληροφορίες. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξακολουθεί να εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του, ενώ ο ίδιος παραμένει στη θέση του.

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