Στην κούρσα της AI η Κίνα: Παραγγελίες 35 δισ. δολαρίων στη Nvidia – Η ζήτηση ξεπερνά την παραγωγή

Η ζήτηση από την Κίνα ξεπερνά κατά πολύ την παραγωγή που έχει σχεδιάσει η Nvidia

Γιάννης Φιλιππάκος

Στην κούρσα της AI η Κίνα: Παραγγελίες 35 δισ. δολαρίων στη Nvidia – Η ζήτηση ξεπερνά την παραγωγή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Snapshot
  • Οι κινεζικοί τεχνολογικοί όμιλοι ByteDance, Alibaba και Tencent έχουν παραγγείλει chips Nvidia αξίας άνω των 35 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ την παραγωγή της εταιρείας.
  • Η συνολική ζήτηση για τις κάρτες RTX PRO 5500 στην Κίνα ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να φτάσει μόλις τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2027.
  • Η Nvidia έχει προειδοποιήσει ότι οι παραδόσεις μπορεί να καλύψουν μόνο το 5% έως 10% των παραγγελιών, με τα πρώτα δείγματα να αναμένονται τον Δεκέμβριο και τις εμπορικές παραδόσεις στις αρχές του 2027.
  • Οι αμερικανικοί περιορισμοί εμποδίζουν την πώληση των πιο προηγμένων chips Nvidia στην Κίνα, αναγκάζοντας τις κινεζικές εταιρείες να στραφούν στα διαθέσιμα μοντέλα RTX PRO 5500 για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
  • Παρά την ανάπτυξη εγχώριων λύσεων από εταιρείες όπως η Huawei, η ζήτηση για τεχνολογία Nvidia στην Κίνα παραμένει υψηλή.
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Σε παραγγελίες αξίας άνω των 35 δισ. δολαρίων για chips της Nvidia έχουν προχωρήσει οι ByteDance, Alibaba και Tencent, καθώς οι μεγαλύτεροι κινεζικοί τεχνολογικοί όμιλοι αναζητούν υπολογιστική ισχύ για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τους, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τρεις εταιρείες έχουν παραγγείλει περισσότερες από 3 εκατ. κάρτες RTX PRO 5500, με συνολική τιμή καταλόγου που ξεπερνά τα 35 δισ. δολάρια. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι λιγότερο ισχυρό από τα προηγμένα chips που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κέντρα δεδομένων, παραμένει όμως ένα από τα ισχυρότερα προϊόντα της Nvidia που μπορούν ακόμη να αγοραστούν από κινεζικές εταιρείες χωρίς να προσκρούουν στους αυστηρότερους αμερικανικούς περιορισμούς.

Η ζήτηση ξεπερνά την παραγωγή

Το πρόβλημα για τις κινεζικές εταιρείες είναι ότι η Nvidia ενδέχεται να μην μπορέσει να καλύψει παρά ένα μικρό μέρος των παραγγελιών. Η συνολική ζήτηση από πελάτες στην Κίνα έχει ξεπεράσει τα 6 εκατ. τεμάχια, ενώ η εταιρεία υπολογίζει ότι η παγκόσμια παραγωγή των RTX PRO 5500 δεν θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. μέσα στο 2027.

Artificial Intelligence Nvidia

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Nvidia έχει προειδοποιήσει συνεργάτες της ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβουν μόλις το 5% έως 10% των ποσοτήτων που έχουν ζητήσει. Τα πρώτα δείγματα αναμένονται τον Δεκέμβριο, ενώ οι εμπορικές παραδόσεις προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.

Η κούρσα της AI και οι αμερικανικοί περιορισμοί

Η μεγάλη ζήτηση συνδέεται άμεσα με τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην πρόσβαση της Κίνας στα ισχυρότερα chips τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές B300 της Nvidia δεν μπορούν να πωληθούν σε Κινέζους πελάτες, ενώ οι εξαγωγές των H200 υπόκεινται σε ειδικές άδειες και έλεγχο κατά περίπτωση.

Έτσι, εταιρείες όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις που παραμένουν διαθέσιμες, κυρίως για τη λειτουργία ήδη εκπαιδευμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την εξυπηρέτηση εφαρμογών όπως τα chatbots.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά την ανάπτυξη κινεζικών εναλλακτικών από εταιρείες όπως η Huawei, η ζήτηση για τεχνολογία της Nvidia παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στην Κίνα.

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