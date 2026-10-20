Ηλεκτρική βλάβη στο Google Cloud προκάλεσε προβλήματα σε τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

Η βλάβη στο κέντρο δεδομένων της Google στο Λονδίνο επηρέασε, μεταξύ άλλων, τη Revolut και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τραπεζών, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Μίλτος Τσεκούρας

Ηλεκτρική βλάβη στο Google Cloud προκάλεσε προβλήματα σε τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες
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  • Η βλάβη σε ηλεκτρικό εξοπλισμό του κέντρου δεδομένων Google στο Λονδίνο προκάλεσε διακοπές σε υπηρεσίες Google Cloud, επηρεάζοντας τραπεζικές και ψηφιακές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η ψηφιακή τράπεζα Revolut και άλλες τράπεζες όπως ING, Halifax, Lloyds, HSBC και Bank of Scotland αντιμετώπισαν προβλήματα σε συναλλαγές και πρόσβαση στις εφαρμογές τους.
  • Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε πλατφόρμες όπως Rightmove, DPD, Royal Mail και το NHS England.
  • Η Google επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρικό συμβάν αντιμετωπίστηκε και έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των υπηρεσιών, αν και η πλήρης επαναφορά δεν ήταν άμεση για όλες τις υπηρεσίες.
  • Το περιστατικό δείχνει την εξάρτηση τραπεζών, επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα από κοινές ψηφιακές υποδομές και τον κίνδυνο αλυσιδωτών επιπτώσεων από βλάβες σε μεγάλους παρόχους cloud.
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Σε ηλεκτρικό συμβάν στο κέντρο δεδομένων της στο Λονδίνο αποδίδει η Google τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε υπηρεσίες του Google Cloud την Τρίτη (20/10), προκαλώντας διαταραχές στη λειτουργία τραπεζικών εφαρμογών και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το περιστατικό επηρέασε τη ζώνη διαθεσιμότητας europe-west2-b, με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να εμφανίσουν αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και περιστασιακές διακοπές στη δικτυακή τους λειτουργία. Η συγκεκριμένη ζώνη αποτελεί μέρος της υποδομής cloud της Google στην περιοχή του Λονδίνου.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν προβλήματα ήταν η ψηφιακή τράπεζα Revolut, η οποία ανακοίνωσε διαταραχές σε πολλαπλές υπηρεσίες της. Σύμφωνα με το Reuters, πηγή με γνώση της υπόθεσης συνέδεσε τη δυσλειτουργία της τράπεζας με το πρόβλημα στο Google Cloud.

Οι δυσκολίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πληρωμές με κάρτα και αναλήψεις από ΑΤΜ. Η Revolut διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα παρέμεναν ασφαλή, διευκρινίζοντας ότι εργαζόταν για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Προβλήματα σε τράπεζες και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στη Revolut. Προβλήματα στην πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και στις εφαρμογές τους ανέφεραν επίσης η ING στη Γερμανία και η βρετανική Halifax.

Παράλληλα, αναφορές για δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στις υπηρεσίες των τραπεζών Lloyds, HSBC και Bank of Scotland, καθώς και στις πλατφόρμες της εταιρείας ακινήτων Rightmove, της εταιρείας ταχυμεταφορών DPD και των βρετανικών ταχυδρομείων Royal Mail. Προβλήματα αναφέρθηκαν και στο NHS England, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.

Η έκταση των επιπτώσεων δεν ήταν ίδια για όλους τους παρόχους. Η Lloyds, για παράδειγμα, ανέφερε ότι η εφαρμογή της λειτουργούσε κανονικά, αν και ορισμένοι πελάτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η πλατφόρμα Downdetector, η οποία συγκεντρώνει αναφορές χρηστών για προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες, κατέγραψε σχετικά περιστατικά. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το σύνολο των χρηστών που επηρεάστηκαν ούτε επιβεβαιώνουν από μόνες τους ότι όλα τα προβλήματα είχαν κοινή αιτία.

Η ενημέρωση της Google για την αποκατάσταση

Η Google ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί της διερευνούσαν το περιστατικό και προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Σε νεότερη ενημέρωση, η εταιρεία ανέφερε ότι το ηλεκτρικό συμβάν είχε αντιμετωπιστεί και ότι είχε αρχίσει η ανάκαμψη των υπηρεσιών, με προτεραιότητα την επαναφορά των υφιστάμενων λειτουργιών. Η πλήρης αποκατάσταση, ωστόσο, δεν ήταν άμεση για όλες τις υπηρεσίες.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο τράπεζες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί εξαρτώνται από κοινές ψηφιακές υποδομές. Μια τεχνική βλάβη σε έναν μεγάλο πάροχο cloud μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διαφορετικές υπηρεσίες, ακόμη και όταν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα δικά τους συστήματα.

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