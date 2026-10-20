Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

Η τεχνική βλάβη επηρέασε το κέντρο δεδομένων europe-west2, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο και εξυπηρετεί κυρίως πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία

Μίλτος Τσεκούρας

Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Snapshot
  • Διακοπή υπηρεσιών στην Google Cloud στο Λονδίνο προκάλεσε προβλήματα σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες, με επίκεντρο το κέντρο δεδομένων europe-west2.
  • Η Revolut αντιμετώπισε σημαντικές διακοπές, με περιορισμένη λειτουργία σε πληρωμές και αναλήψεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή.
  • Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε τράπεζες όπως ING, Halifax, Lloyds, HSBC και Bank of Scotland, καθώς και σε υπηρεσίες όπως NHS England, Rightmove, DPD και Royal Mail.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τις ανησυχίες για την αυξανόμενη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα από παρόχους τεχνολογίας και υπηρεσίες cloud, που εποπτεύονται πλέον αυστηρότερα από ρυθμιστικές αρχές.
  • Η Google διερευνά την τεχνική βλάβη, χωρίς να έχει δοθεί προς το παρόν περαιτέρω ανάλυση ή χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.
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Προβλήματα στη λειτουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών τραπεζών, χρηματοπιστωτικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών προκάλεσε την Τρίτη διαταραχή στις υποδομές της Google Cloud στο Λονδίνο, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη εξάρτηση κρίσιμων υπηρεσιών από τις ψηφιακές υποδομές.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters, η βρετανική ψηφιακή τράπεζα Revolut αντιμετώπισε διακοπή υπηρεσιών που συνδέεται με το πρόβλημα στην υπηρεσία Google Cloud της Alphabet.

Η τεχνική βλάβη επηρέασε το κέντρο δεδομένων europe-west2, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο και εξυπηρετεί κυρίως πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η Google ανακοίνωσε ότι η ομάδα μηχανικών της διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σελίδα ενημέρωσης της Revolut εμφάνιζε τις περισσότερες υπηρεσίες της ως μη διαθέσιμες ή με περιορισμένη λειτουργία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι πληρωμές με κάρτα και οι αναλήψεις από ΑΤΜ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ανέφερε ότι η διαταραχή επηρέαζε πολλαπλές υπηρεσίες, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους πελάτες της ότι τα χρήματα και τα δεδομένα τους παρέμεναν ασφαλή.

Προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες τραπεζικές υπηρεσίες. Η ING στη Γερμανία ενημέρωσε ότι οι πελάτες της αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά τη σύνδεση στο ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα και στην εφαρμογή της, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Αντίστοιχα, η βρετανική Halifax ανακοίνωσε ότι ορισμένοι πελάτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στην εφαρμογή της.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης διακοπών Downdetector, αναφορές για προβλήματα υπήρξαν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις τράπεζες Lloyds, HSBC και Bank of Scotland, την ιστοσελίδα ακινήτων Rightmove, την εταιρεία ταχυμεταφορών DPD, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS England) και τα βρετανικά ταχυδρομεία Royal Mail.

Η Lloyds διευκρίνισε ότι η εφαρμογή της λειτουργούσε κανονικά, αν και ορισμένοι πελάτες αντιμετώπιζαν προβλήματα σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι HSBC, Rightmove, DPD, NHS England και Royal Mail δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με την αιτία της διαταραχής.

Η εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα από τις ψηφιακές υποδομές

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για την εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου από εξωτερικούς παρόχους τεχνολογίας, ιδίως από υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), οι οποίες υποστηρίζουν κρίσιμες τραπεζικές λειτουργίες.

Τον Ιούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε τέσσερις τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και την Google Cloud EMEA Limited, ως κρίσιμους τρίτους παρόχους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, υπάγοντάς τες σε άμεση εποπτεία από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Αντίστοιχα, πέρυσι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές χαρακτήρισαν 19 εταιρείες τεχνολογίας ως κρίσιμους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής από τους οποίους εξαρτάται ο χρηματοπιστωτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Downdetector συγκεντρώνει αναφορές προβλημάτων από διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οι χρήστες. Ωστόσο, ο αριθμός των αναφορών δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το σύνολο των χρηστών που επηρεάστηκαν, καθώς η πραγματική έκταση της διαταραχής μπορεί να διαφέρει.

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