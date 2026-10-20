«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

Snapshot Η εφαρμογή Revolut αντιμετωπίζει τεχνική δυσλειτουργία που προκαλεί προβλήματα πρόσβασης και αποτυχημένες συναλλαγές με κάρτες.

Οι χρήστες λαμβάνουν το μήνυμα «Something went wrong» κατά την προσπάθεια σύνδεσης, με προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Τα προβλήματα επηρεάζουν πολλές υπηρεσίες της Revolut και έχουν καταγραφεί σε πλατφόρμες όπως το Down Detector.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τη διακοπή λειτουργίας και ενημέρωσε ότι η τεχνική ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Revolut ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες για την αναστάτωση, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια της δυσλειτουργίας. Snapshot powered by AI

Προβλήματα καταγράφονται στη λειτουργία της Revolut τις τελευταίες ώρες, με χρήστες σε διάφορες χώρες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, αλλά και αποτυχημένες συναλλαγές με τις κάρτες τους.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνική δυσλειτουργία που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της, ενώ σύμφωνα με αναφορές χρηστών, κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), συνοδευόμενο από προτροπή να επιχειρήσουν ξανά αργότερα.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στην πρόσβαση στην εφαρμογή, καθώς έχουν αναφερθεί και απορρίψεις πληρωμών με κάρτες, προκαλώντας αναστάτωση σε πελάτες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν καθημερινές συναλλαγές.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή φαίνονται και από την ιστοσελίδα καταγραφής προβλημάτων σε εφαρμογές Down Detector.

Η ανακοίνωση της Revolut

Σε ενημέρωσή της μέσω X, η Revolut αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα που επηρεάζει περισσότερες από μία υπηρεσίες της.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες», ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η τεχνική της ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών, ζητώντας συγγνώμη από τους χρήστες για την αναστάτωση.

Η Revolut δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, ούτε έχει διευκρινίσει τα αίτια της δυσλειτουργίας.

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