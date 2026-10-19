Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν

Snapshot Ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» διαθέτει υπολογιστική ισχύ 85,69 PFLOPS και κατατάσσεται 31ος παγκοσμίως στην κατάταξη TOP500 του Ιουνίου 2026.

Βασίζεται σε αρχιτεκτονική Hewlett Packard Enterprise με περισσότερα από 2.000 NVIDIA Grace Hopper GH200 superchips, υποστηρίζοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Η υποδομή θα είναι κοινόχρηστη για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, με πρόσβαση και σε ευρωπαϊκούς χρήστες μέσω της EuroHPC.

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού έργου τεχνητής νοημοσύνης Pharos, που παρέχει υποστήριξη σε δεδομένα, εργαλεία AI και εκπαίδευση σε τομείς όπως υγεία, γλώσσα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 58,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 35% προήλθε από την EuroHPC JU και το 65% από εθνικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα εντάσσει στο δυναμικό της έναν ακόμη νέο υπερυπολογιστή μεγάλης ισχύος, και εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη. Ο Δαίδαλος έρχεται να προστεθεί στις ήδη εγκατεστημένες υποδομές υπολογιστικής ισχύος που διαθέτει η χώρα, η οποία εναρμονίζεται πλήρως στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο ότι η χώρα αποκτά έναν ακόμη ισχυρό υπολογιστή, αλλά στο αν θα μπορέσει να τον αξιοποιήσει για επιστημονική έρευνα, τεχνητή νοημοσύνη, υγεία, πολιτική προστασία κι ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή υπολογιστικής ισχύος με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή που κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τη λίστα TOP500 του Ιουνίου 2026.

Ο «Δαίδαλος» μπορεί να παρουσιαστεί ως ο πρώτος ελληνικός υπερυπολογιστής αυτής της νέας κατηγορίας, όχι όμως ως ο πρώτος υπολογιστής υψηλών επιδόσεων που λειτούργησε ποτέ στην Ελλάδα. Η χώρα διαθέτει ήδη υποδομές υπολογιστικής ισχύος, μεταξύ των οποίων το σύστημα Aris του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Ο «Δαίδαλος» έρχεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά αυτή την υποδομή. Σύμφωνα με την ΕΔΥΤΕ, η μετρημένη επίδοσή του είναι περίπου 120 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Aris.

Στο Λαύριο τα headquarters του «Δαίδαλος»

Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». Το σύστημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες υπολογιστικές υποδομές της Ελλάδας και προορίζεται να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και την επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων

Το ουσιαστικό ερώτημα, όμως, είναι τι αλλάζει στην πράξη. Ποιες εργασίες θα μπορεί να εκτελεί, ποιοι θα έχουν πρόσβαση στις δυνατότητές του και πώς συγκρίνεται με τις αντίστοιχες υποδομές άλλων κρατών.

Ο «Δαίδαλος» με αριθμούς

Μετρημένη υπολογιστική ισχύς

85,69 PFLOPS

85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο

Παγκόσμια κατάταξη

31η θέση

TOP500, Ιούνιος 2026

Θεωρητική μέγιστη επίδοση

115 PFLOPS

Ενεργειακή αποδοτικότητα

23η θέση

Green500, Ιούνιος 2026

Ταχεία αποθήκευση

NVMe1 PB

Ωφέλιμη χωρητικότητα αποθήκευσης

10 PB

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Petaflops: Ένα petaflop αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Τα 85,69 petaflops ισοδυναμούν με περίπου 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο.

TOP500: Είναι η διεθνής κατάταξη υπερυπολογιστών βάσει μετρημένης υπολογιστικής επίδοσης. Η 31η θέση κατατάσσει τον «Δαίδαλος» μεταξύ των 50 ισχυρότερων συστημάτων της συγκεκριμένης λίστας τον Ιούνιο του 2026.

Green500: Κατατάσσει συστήματα με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητά τους, δηλαδή πόση υπολογιστική εργασία παράγουν ανά μονάδα ενέργειας. Η 23η θέση είναι ξεχωριστή διάκριση και δεν σημαίνει ότι ο «Δαίδαλος» είναι ο 23ος ισχυρότερος υπολογιστής.

Οι θέσεις αφορούν τη συγκεκριμένη έκδοση των κατατάξεων και μπορούν να αλλάξουν όταν προστίθενται νέα συστήματα.

Τι ακριβώς είναι ένας υπερυπολογιστής

Ένας υπερυπολογιστής δεν είναι ένας συνηθισμένος υπολογιστής με πολύ ισχυρό επεξεργαστή. Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από χιλιάδες υπολογιστικούς πόρους, οι οποίοι συνεργάζονται για να εκτελούν εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες παράλληλα.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» βασίζεται σε αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE) με περισσότερα από 2.000 NVIDIA Grace Hopper GH200 superchips. Η αρχιτεκτονική συνδυάζει επεξεργαστές CPU, για γενικές υπολογιστικές εργασίες, και επιταχυντές GPU, που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε παράλληλους υπολογισμούς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά ενός συμβατικού υπολογιστή με έναν υπερυπολογιστή, ο συμβατικός εκτελεί ένα μοντέλο βήμα-βήμα, ενώ ένας υπερυπολογιστής μπορεί να κατανείμει τεράστια τμήματα της ίδιας εργασίας σε πολλούς επεξεργαστές, μειώνοντας δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο.

Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, να πραγματοποιούνται σύνθετες προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, να αναλύονται εκατομμύρια επιστημονικές μετρήσεις ή να εκπαιδεύονται μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία από την απλή υπολογιστική ισχύ

Εξίσου σημαντικά είναι η μνήμη, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, η αποθήκευση και η ψύξη. Όταν χιλιάδες επεξεργαστές δουλεύουν μαζί, πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα με μεγάλη ταχύτητα και να λειτουργούν σταθερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Γι' αυτό ο «Δαίδαλος» διαθέτει υποδομές ταχείας αποθήκευσης κι άμεσης υδρόψυξης. Η σχεδίασή του περιλαμβάνει επίσης μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, με αξιοποίηση ΑΠΕ και προσαρμογή της ψύξης στις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Τι μπορεί να κάνει στην πράξη

Η αξία του δεν θα κριθεί μόνο από τις επιδόσεις του σε τεχνικές δοκιμές, αλλά κυρίως από τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν πάνω σε αυτόν.

Υγεία και ιατρική έρευνα

Ανάλυση ιατρικών εικόνων, επεξεργασία μεγάλων βιοϊατρικών συνόλων δεδομένων, μελέτη μορίων και υποστήριξη της έρευνας για εξατομικευμένες θεραπείες. Μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μοντέλων, όχι να υποκαταστήσει τον γιατρό ή να εγγυηθεί μία θεραπεία.

Τεχνητή νοημοσύνη και ελληνική γλώσσα

Εκπαίδευση και προσαρμογή μοντέλων AI, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανάπτυξη ψηφιακών βοηθών και εργαλείων για την ελληνική γλώσσα. Η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς διευκολύνει τη δημιουργία μοντέλων, αλλά η ποιότητά τους εξαρτάται και από τα δεδομένα, το λογισμικό και την ερευνητική ομάδα.

Καιρός, κλίμα και πολιτική προστασία

Σύνθετες προσομοιώσεις της ατμόσφαιρας, ανάλυση κλιματικών δεδομένων και μοντελοποίηση πλημμυρών, πυρκαγιών ή άλλων φυσικών κινδύνων. Θα μπορούσε να υποστηρίξει την έρευνα και τα συστήματα πρόγνωσης, εφόσον συνδεθεί με κατάλληλα μοντέλα και αξιόπιστα δεδομένα.

Βιομηχανία και μηχανική

Προσομοιώσεις αεροδυναμικής, αντοχής υλικών, ρευστών, χημικών διεργασιών και σχεδιασμός νέων προϊόντων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δοκιμάζουν ψηφιακά περισσότερα σενάρια, περιορίζοντας την ανάγκη για ορισμένες δαπανηρές φυσικές δοκιμές.

Περιβάλλον, ενέργεια και μεγάλες βάσεις δεδομένων

Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, ενεργειακές προσομοιώσεις, μοντέλα κατανάλωσης, ανάλυση αγροτικών δεδομένων και υπολογισμοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι παραπάνω εφαρμογές είναι πεδία στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί η υποδομή. Δεν σημαίνει ότι όλες λειτουργούν ήδη ή ότι ο υπερυπολογιστής θα παράγει αυτομάτως επιχειρησιακές προγνώσεις ή ιατρικά αποτελέσματα. Η EuroHPC και η ΕΔΥΤΕ περιγράφουν τις δυνατότητές του ως υποδομή για επιστημονικούς υπολογισμούς, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Ποιοι θα χρησιμοποιούν τον «Δαίδαλο»

Το σύστημα δεν προορίζεται αποκλειστικά για κυβερνητικές υπηρεσίες ή για τους επιστήμονες ενός πανεπιστημίου. Στόχος είναι να αποτελέσει κοινόχρηστη υποδομή υπολογιστικής ισχύος για την έρευνα και την καινοτομία, με πρόσβαση και από χρήστες εκτός Ελλάδας.

Οι βασικές κατηγορίες χρηστών είναι:

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα: Επιστήμονες που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ για πειράματα, προσομοιώσεις και ανάλυση δεδομένων.

Νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουν δική τους υποδομή αντίστοιχης κλίμακας.

Δημόσιοι φορείς: Υπηρεσίες που χρειάζονται σύνθετη ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων.

Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα: Ερευνητές κι επιχειρήσεις από άλλες χώρες που θα μπορούν να διεκδικούν πρόσβαση μέσω των διαδικασιών της EuroHPC.Τη διαχείριση και λειτουργία του υπερυπολογιστή έχει αναλάβει η ΕΔΥΤΕ (GRNET), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους συνδέεται με τους κανόνες και τις διαδικασίες κατανομής που ισχύουν για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο.

Το κρίσιμο σημείο: Η ύπαρξη του συστήματος δεν σημαίνει ότι κάθε εταιρεία ή πολίτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί απεριόριστα την υπολογιστική του ισχύ. Για να φανεί το πραγματικό όφελος, πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες πρόσβασης, τεχνική υποστήριξη, διαθέσιμα δεδομένα και ομάδες που μπορούν να μετατρέψουν τους υπολογισμούς σε λειτουργικές εφαρμογές.

Τι είναι το Pharos και πώς συνδέεται με τον «Δαίδαλο»

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης Pharos. Πρόκειται για δύο διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά, μέρη του ίδιου εγχειρήματος.

Ο «Δαίδαλος» παρέχει την υπολογιστική ισχύ.

Το Pharos παρέχει το ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών και υποστήριξης για όσους θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του Pharos προβλέπονται πρόσβαση σε κατάλληλα προετοιμασμένα και ανωνυμοποιημένα σύνολα δεδομένων, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προεκπαιδευμένα μοντέλα και προγράμματα κατάρτισης. Στους τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνονται η υγεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Γιατί είναι κομβική η σύνδεση Pharos - Δαίδαλος

Η σύνδεση αυτή είναι σημαντική. Η υπολογιστική ισχύς από μόνη της δεν δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα AI. Χρειάζονται δεδομένα, εξειδικευμένο προσωπικό, λογισμικό, χρηματοδότηση και επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Αν το Pharos καταφέρει να συνδέσει τους ερευνητές με την αγορά, ο «Δαίδαλος» μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως εργαλείο επιστημονικής έρευνας, αλλά και ως υποδομή ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποιες άλλες χώρες έχουν αντίστοιχους υπερυπολογιστές

Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα που αποκτά τέτοια υποδομή. Αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν σε πολλές προηγμένες οικονομίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα δίκτυο υπερυπολογιστών ώστε οι υπολογιστικοί πόροι να είναι διαθέσιμοι σε ερευνητές και επιχειρήσεις πέρα από τα σύνορα κάθε κράτους.

Γερμανία: Jupiter

Υπολογιστική ισχύς κλίμακας exascale

Το Jupiter συγκαταλέγεται στα συστήματα που ξεπερνούν το όριο του ενός exaflop σε σχετικές επιδόσεις. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου υποδομών που διαθέτουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ερευνητικές δυνάμεις.

Φινλανδία: Lumi

Ένας από τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, με δυνατότητες για επιστημονικούς υπολογισμούς, τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική έρευνα. Η υποδομή εξυπηρετεί ευρωπαϊκούς χρήστες και όχι μόνο φινλανδικά ιδρύματα.

Ιταλία: Leonardo

Μεγάλη υποδομή υψηλών επιδόσεων που υποστηρίζει επιστημονική έρευνα, βιομηχανικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων.

Ισπανία: MareNostrum

Η ισπανική ερευνητική υποδομή αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής δραστηριότητας στους υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων.

Πόσο κόστισε και ποιος πληρώνει

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό στα 58,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα που έγιναν γνωστά ενόψει της σημερινής του παρουσίασης. Το ποσό αυτό αφορά στο ευρύτερο έργο κι όχι μόνο στην προμήθεια του υπολογιστικού εξοπλισμού.

Η προμήθεια του ίδιου του υπερυπολογιστή είχε ανακοινωθεί από την EuroHPC με κόστος 36 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση προβλέπει συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης EuroHPC JU κατά 35% και εθνική χρηματοδότηση κατά 65%, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Τι σημαίνει εν τέλει για την Ελλάδα η απόκτησή του

Η στρατηγική σημασία του «Δαίδαλου» έχει πεδίο εφαρμογής σε τέσσερα επίπεδα.

Επιστημονική αυτονομία: Με τον «Δαίδαλο» περισσότεροι Έλληνες ερευνητές μπορούν να εκτελούν απαιτητικούς υπολογισμούς από μια υποδομή εγκατεστημένη στη χώρα.

Ανάπτυξη τεχνολογίας: Το ίδιο ισχύει και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρότερες εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που θα ήταν δύσκολο να χρηματοδοτήσουν μόνες τους.

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή τεχνολογική πολιτική: Η Ελλάδα με τον «Δαίδαλο» εντάσσεται ενεργότερα στο δίκτυο υποδομών που αναπτύσσει η EuroHPC.

Προσέλκυση επιστημόνων και επενδύσεων: Η ύπαρξη υπολογιστικής υποδομής υψηλών επιδόσεων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων και τεχνολογικών επιχειρήσεων, εφόσον συνοδευτεί από κατάλληλες πολιτικές και επαρκείς πόρους.

Ελλοχεύει, ωστόσο, ο κίνδυνος να... μαραζώσει ο «Δαίδαλος» και να μην εκμεταλλευθούν πλήρως οι δυνατότητές του. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πόσο συχνά θα χρησιμοποιείται, πόσα ερευνητικά έργα και επιχειρήσεις θα εξυπηρετεί, πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση και τι αποτελέσματα θα παράγει.

Από μόνο του το γεγονός ότι κατατάσσεται στις 50 πρώτες θέσεις είναι ένα μετρήσιμο τεχνικό στοιχείο, ωστόσο, η δημιουργία καινοτομίας, νέων προϊόντων κι επιστημονικών αποτελεσμάτων είναι άλλο κεφάλαιο, το οποίο άπαντες ελπίζουν να ευοδωθεί.

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