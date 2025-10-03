«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

Με έργα-ορόσημα, διεθνείς συνεργασίες και στρατηγικές επενδύσεις, η Ελλάδα διεκδικεί θέση πρωταγωνιστή στην ψηφιακή εποχή της Ευρώπης - με το Δημόσιο σε ρόλο-κλειδί.

Το Ελληνικό Δημόσιο μεταρρυθμίζεται κάνοντας άλματα από τις ουρές και τη χαρτούρα στα data centers και τους αλγορίθμους. Τεχνητή Νοημοσύνη, υπερυπολογιστές, ψηφιακοί βοηθοί και έξυπνα εργαλεία φέρνουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη, χωρίς μεσάζοντες, καθυστερήσεις ή «γνώριμους».

Το AI Factory «Pharos», ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο ψηφιακός σύμβουλος mAigov και η διδασκαλία της AI στα σχολεία είναι κάποια από τα έργα με τα οποία η Ελλάδα «πατά γκάζι» στην τεχνολογική επανάσταση, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει ρόλο οδηγού.

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς της καθημερινότητας, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Δημόσια Διοίκηση και οι σχέσεις κράτους-πολίτη, ξεκινά μια ριζική αναδιοργάνωση.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών, αλλά μετατρέπεται σε «αντίδοτο» στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αποτελεί μοχλό καταπολέμησης της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και των πελατειακών πρακτικών. Με διαφανείς αυτοματισμούς, έξυπνα συστήματα λήψης αποφάσεων και καθολική ιχνηλασιμότητα, οι «γκρίζες ζώνες» των διοικητικών διαδικασιών αρχίζουν να περιορίζονται δραστικά.

«Δαίδαλος» και «Pharos»

Το ελληνικό οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύεται ουσιαστικά μέσα από την κατασκευή δύο έργων στρατηγικής σημασίας: του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos». Τα έργα, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία έως το 2026. Ο «Δαίδαλος» θα προσφέρει υψηλή υπολογιστική ισχύ για βαριές εφαρμογές, όπως ανάλυση δεδομένων, καιρός, εξατομικευμένη Ιατρική και AI. Το «Pharos», ως ένα από τα πρώτα AI Factories της Ε.Ε., θα υποστηρίξει πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις με εργαλεία, δεδομένα και τεχνογνωσία.

Η συνδυαστική λειτουργία των δύο μονάδων θα δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο καινοτομίας, με το Λαύριο να μετατρέπεται σε κόμβο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι τομείς προτεραιότητας -Υγεία, πολιτισμός, γλώσσα και βιώσιμη ανάπτυξη- αντικατοπτρίζουν τη βούληση για εφαρμοσμένη και ανθρωποκεντρική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Μega project»

Το πιο φιλόδοξο έργο της ελληνικής διοίκησης για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης αφορά ένα πλαίσιο παρεμβάσεων ύψους 47,4 εκατ. ευρώ, με διάρκεια τετραετίας. Σκοπός είναι να μετασχηματιστούν κρίσιμοι τομείς του Δημοσίου μέσω εφαρμογών AI, βάζοντας τέλος στην πολυνομία, στη γραφειοκρατία και την καθυστέρηση.

Το έργο περιλαμβάνει:

 Ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης κρίσεων για την Πολιτική Προστασία.

 Υλοποίηση έξυπνων εργαλείων δρομολόγησης αιτημάτων πολιτών.

 Εφαρμογή AI copilot σε δημοσίους υπαλλήλους.

Δημιουργία ενιαίας γλώσσας δεδομένων και ενοποίηση βάσεων πληροφοριών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εκτελείται με συμφωνία-πλαίσιο που περιλαμβάνει σταδιακή εφαρμογή. Η συμμετοχή όλων των μεγάλων τεχνολογικών παικτών της χώρας καταδεικνύει τη σημασία του εγχειρήματος.

Ψηφιακοί βοηθοί

Ορατή και μετρήσιμη γίνεται πλέον η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα των πολιτών. Η φιλοσοφία «user-first» εισέρχεται στο DNA του Ελληνικού Δημοσίου, με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και διαδραστικών υπηρεσιών που μειώνουν τη γραφειοκρατία, απλουστεύουν τις διαδικασίες και προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Οι πρώτοι ψηφιακοί βοηθοί με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως οι mAigov και mAiGreece, επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να συνομιλεί φυσικά (σε κείμενο ή φωνητικά) με το Δημόσιο, βρίσκοντας άμεσα πληροφορίες ή καθοδήγηση για διαδικασίες, δικαιολογητικά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα συστήματα αυτά εξελίσσονται διαρκώς με μηχανική μάθηση, αποκτώντας καλύτερη κατανόηση φυσικής γλώσσας και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των χρηστών.

Παράλληλα, σε πιλοτική εφαρμογή βρίσκονται AI εργαλεία υποστήριξης υπαλλήλων (AI copilot) που προτείνουν αυτοματοποιημένες απαντήσεις, βελτιστοποιούν τον χειρισμό αιτημάτων και περιορίζουν την ανάγκη για γραφειοκρατικές εγκρίσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών:

 Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάλυση κινδύνου και ανίχνευση φοροδιαφυγής με βάση χιλιάδες συναλλαγές και πρότυπα συμπεριφοράς.

 Το gov.gr ενοποιεί υπηρεσίες με βάση την «έξυπνη» αναγνώριση του χρήστη και της υπόθεσής του, επιταχύνοντας τη λήψη πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

 Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Μίτος), σε επόμενο στάδιο, θα λειτουργεί με υποβοήθηση AI για τη δυναμική προσαρμογή του στα νομοθετικά δεδομένα.

 Το Κτηματολόγιο είναι ο πρώτος που αξιοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για τον νομικό έλεγχο συμβολαίων. Αντί οι υπάλληλοι να διαβάζουν εκατοντάδες σελίδες, το κάνει ο αλγόριθμος γι’ αυτούς, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα ή όχι της συναλλαγής με μεγάλη ακρίβεια μειώνοντας αισθητά τις αναμονές.

Παράλληλα το πρώτο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο Δημόσιο ετοιμάζεται να λειτουργήσει από τις αρχές του 2026 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα διαλειτουργεί με τις δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα παρέχει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πολίτες και τους επαγγελματίες έπειτα από ταυτοποίηση. Ο ψηφιακός τηλεφωνητής (συνέχεια του chat mAigov) θα είναι σε θέση να απαντά άμεσα σε ερωτήματα, να καταγράφει αιτήματα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και να δημιουργεί αυτόματα ψηφιακά δελτία εξυπηρέτησης (tickets) για λογαριασμό του πολίτη.

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών μετατρέπει το Δημόσιο από έναν «γραφειοκρατικό λαβύρινθο» σε διαδραστική πλατφόρμα εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο σχέσης κράτους-πολίτη: πιο διαφανές, αποτελεσματικό και προσιτό.

Στα σχολεία

Η νέα γενιά καλείται να ζήσει και να εργαστεί σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας. Το ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενο την πρόκληση αυτή, δρομολογεί την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία, ξεκινώντας από 20 Λύκεια της χώρας μέσω πιλοτικού προγράμματος.

Μέσω της συνεργασίας του υπουργείου Παιδείας, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση, εκπαιδευτικοί θα λάβουν εξειδικευμένη επιμόρφωση, ενώ οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά προσαρμοσμένα μοντέλα AI, όπως το ChatGPT Edu. Η χρήση των εργαλείων αυτών θα περιλαμβάνει από σχεδιασμό μαθημάτων έως εξατομικευμένη εκμάθηση και ερευνητικές εργασίες.

Η επένδυση αυτή έχει διπλό στόχο: αφενός, να εξοικειώσει τους μαθητές με την υπεύθυνη και παραγωγική χρήση της AI και, αφετέρου, να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας ένα νέο πρότυπο διδασκαλίας.

Το Δημόσιο επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό

Καμία τεχνολογική επανάσταση δεν μπορεί να σταθεί χωρίς επένδυση στους ανθρώπους. Το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Google, εκπαιδεύει δημοσίους υπαλλήλους στην κατανόηση και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, μέσω του Greek AI Accelerator, οι ελληνικές startups αποκτούν πρόσβαση σε mentoring, δίκτυα και τεχνολογία αιχμής της OpenAI, με στόχο την καινοτομία «εντός συνόρων».

Το κράτος αντιλαμβάνεται ότι η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου είναι καθοριστική όχι μόνο για την επιτυχή ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας παραγωγικότητας και εμπιστοσύνης.

Με διεθνή αναγνώριση

Η πρόοδος της Ελλάδας στον ψηφιακό τομέα αποτυπώνεται με σαφήνεια σε διεθνείς δείκτες. Η Κομισιόν, ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν τη χώρα ως παράδειγμα καλών πρακτικών. Ενδεικτικά:

1. Το 76,3% των Ελλήνων χρησιμοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες. 2. Το 66,4% διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα. 3. Οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις βαθμολογούνται με 86,2/100.

Παρά τα θετικά, προκλήσεις παραμένουν σε τομείς όπως η διασυνοριακή χρήση eID και η πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για τη νέα στρατηγική.

Νέα εποχή με πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει στην επιφάνεια ένα νέο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης: διαφανές, προσιτό και καινοτόμο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογική επιλογή, αλλά πολιτική απόφαση για κράτος με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Ο τελικός στόχος είναι η μετάβαση της Ελλάδας από χρήστη σε παραγωγό τεχνολογίας αιχμής. Με εθνική στρατηγική, θεσμική βούληση και διεθνείς συνεργασίες, η χώρα επιχειρεί να γίνει «AI Powerhouse» στα Βαλκάνια και πέρα από αυτά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τον πολίτη, αλλά και το ίδιο το κράτος.

