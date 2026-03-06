ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» επλήγη από ιρανικά drones

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι οποίες έκαναν λόγο για σχετική επίθεση.

"Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς", δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Διαβάστε επίσης