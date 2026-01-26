ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν έφθασε στη Μέση Ανατολή
Οι ΗΠΑ ενισχύουν την στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή μετά τις εντάσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης
Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και η συνοδεία του έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.
Η ναυτική ομάδα «αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).
