Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

Το Ιράν έκρινε υψηλή την πιθανότητα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ την Παρασκευή.

ARCHIVO - El portaaviones USS Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza AΓ©rea de Estados Unidos, realizan maniobras conjuntas en la zona de responsabilidad del Mando Central militar estadounidense en el mar ArΓ΅bigo, el 1 de junio de 2019. (Especialista en comunicaciΓ³n soldado de primera clase Brian M. Wilbur/Armada de EEUU vΓ­a AP, archivo)
US Navy
Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να κρυφτεί σε καταφύγιο, φοβούμενος πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ , καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο.

Ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης μετακόμισε σε ένα οχυρωμένο καταφύγιο στην Τεχεράνη, το οποίο συνδέεται με περίπλοκες υπόγειες σήραγγες, μετά από προειδοποίηση ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων για αυξανόμενη πιθανότητα επικείμενων αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με το Iran International, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post. .

Ο Χαμενεΐ ανέθεσε στον νεότερο γιο του, Μασούντ Χαμενεΐ, 53 ετών, τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα καθήκοντα έκτακτης ανάγκης του Μασούντ περιλαμβάνουν να λειτουργούν ως κύριος δίαυλος επικοινωνίας με την εκτελεστική εξουσία του καθεστώτος.

Το Ιράν θεωρεί υψηλή την πιθανότητα αεροπορικών επιδρομών, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ την Παρασκευή ότι τα πλοία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή ως προειδοποίηση προς τον Αγιατολάχ, σε συνέχεια ενός πολέμου δηλώσεων μεταξύ των δύο ηγετών. τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ καυχήθηκε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στέλνει μια τεράστια «αρμάδα». Η Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln , που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, κινείται αυτή τη στιγμή από τον Ινδικό Ωκεανό προς τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Stars and Stripes .

Δημόσια, η Τεχεράνη δεν έχει υποχωρήσει από τις εντάσεις με τις ΗΠΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν απείλησε ότι η επίθεση εναντίον του Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα θεωρηθεί «ολοκληρωτικός πόλεμος εναντίον μας».

Η κοινοβουλευτική επιτροπή εθνικής ασφάλειας του Ιράν δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η επίθεση του Χάμενε θα πυροδοτήσει την κήρυξη του Τζιχάντ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτικό Ειδήσεων και την Jerusalem Post .

Ο Χαμενεΐ, που είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει δημοσιεύσει στο X από τις 17 Ιανουαρίου, ενώ δεν είναι γνωστό ποτέ ακριβώς κρύφτηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται υπόγεια. Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, είχε αποσυρθεί σε καταφύγιο και είχε συντάξει λίστα πιθανών διαδόχων σε περίπτωση θανάτου του.

Η τελευταία του ανάρτηση φέτος στο X απείλησε να καταδιώξει τόσο εσωτερικούς όσο και διεθνείς «εγκληματίες», που φέρεται να ευθύνονται για τις μαζικές διαδηλώσεις που πλήττουν τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.

Οι διαμαρτυρίες ενάντια στην οικονομική καταστροφή μετά τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών, οδήγησαν τις δυνάμεις του καθεστώτος να πυροβολήσουν τουλάχιστον 3.000 πολίτες, ενώ ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι νεκροί φτάνουν έως και 20.000.

