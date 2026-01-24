Το Ιράν ετοιμάζεται για την αμερικανική επίθεση - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

Μετά από φόβους για επικείμενη αμερικανική επίθεση

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν.

Associated Press
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Iran International, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε σε ειδικό υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη. Η δραματική αυτή κίνηση έρχεται μετά την αξιολόγηση ανώτερων Ιρανών στρατιωτικών και αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν κάνει υποδείξεις για αυξανόμενο κίνδυνο πιθανής επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εγκατάσταση όπου διαμένει ο Χαμενεΐ περιγράφεται ως οχυρωμένη τοποθεσία με δίκτυο διασυνδεδεμένων σηράγγων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο τρίτος γιος του ηγέτη, ο Μασούντ Χαμενεΐ , έχει αναλάβει την καθημερινή διαχείριση του γραφείου του ηγέτη και πλέον χρησιμεύει ως ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας με τους εκτελεστικούς βραχίονες της κυβέρνησης.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Νταν Σαπίρο, εκτίμησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της ζωής του, ότι παραμένει αμφίβολο αν θα προλάβει να γιορτάσει τα 87α γενέθλιά του τον προσεχή Απρίλιο, σύμφωνα με το ισραηλινό maariv.

Ειδικοί για το Ιράν σημειώνουν ότι η εξόντωση του Χαμενεΐ δεν θα αρκούσε από μόνη της για την ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο είναι ισχυρό και πιο εδραιωμένο από οποιαδήποτε προσωπικότητα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος που θα είχε η εξόντωση ενός πανίσχυρου ηγέτη, του ανθρώπου που λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο Ιράν τα τελευταία 37 χρόνια.

Δυτικός παράγοντας, ο οποίος μίλησε στο maariv και ο οποίος ζούσε στο Ιράν για πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα, εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αναζωπύρωνε τις διαδηλώσεις, που πηγάζουν από τη βαθιά κοινωνική και οικονομική δυσπραγία της πλειονότητας των Ιρανών. Ο ίδιος παράγοντας θεωρεί ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα επιχειρούσαν να αναδείξουν άλλον ηγέτη, πλήρως ελεγχόμενο από αυτούς, και όχι κατ’ ανάγκην τον γιο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει αμφιλεγόμενος τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στο εσωτερικό των Φρουρών.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δημοσίευσε γραπτό μήνυμα ενθάρρυνσης προς τους τραυματισμένους σιίτες μαχητές, στο οποίο ανέφερε: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη σύγκρουση, την οποία οδηγούν οι άπιστες Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη κινητοποίηση της Δύσης και βάρβαρη σιωνιστική εγκληματικότητα».

Παράλληλα, η διεθνής σκηνή παραμένει τεταμένη. Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ισχυρή πίεση στη Βολιβία να κινηθεί κατά της ιρανικής παρουσίας στο έδαφός της. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσιγκτον ζητά από τη Βολιβία να απελάσει πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα για κατασκοπευτική δράση υπέρ του Ιράν και να χαρακτηρίσει επίσημα τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.

Τέλος, ο εξόριστος Ιρανός πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί αναφέρθηκε στην κατάσταση στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον κύμα διαδηλώσεων συνιστά πραγματική επανάσταση. Σε συνέντευξή του, περιέγραψε πώς οι αρχές «κήρυξαν πόλεμο στους πολίτες» και έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον του λαού. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν αναφορές ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην καταστολή, ενώ ορισμένοι αστυνομικοί πλήρωσαν με τη ζωή τους την άρνησή τους.

Ο Παχλαβί τόνισε ότι οι Ιρανοί αγωνίζονται για την ανθρώπινη ελευθερία και αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις του προέδρου Τραμπ για τις συνέπειες της βίαιης καταστολής, σημειώνοντας ότι μια αποφασιστική κίνηση στο πνεύμα των δηλώσεων Τραμπ θα μπορούσε να δώσει στους διαδηλωτές μια νέα ευκαιρία να πετύχουν την πολυπόθητη αλλαγή στο Ιράν.

