Ιράν: «Θα απαντήσουμε με πλήρη ισχύ» απαντά αξιωματούχος στις «απειλές» Τραμπ για «αρμάδα» των ΗΠΑ

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ύστερα από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το κράτος της Μέσης Ανατολής.

Οι Ιρανοί, ωστόσο, δεν προτίθενται να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια, καθώς όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, η χώρα του θα εκλάβει οποιαδήποτε κίνηση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον τους και θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ.

Οι προειδοποιήσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς έρχονται ως απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια «αρμάδα» αποτελούμενη από αεροπλάνο, συνοδευτικά σκάφη κι άλλη στρατιωτική δύναμη βρίσκεται καθ' οδόν.

Η προειδοποίηση και η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς διαδηλωτές - χιλιάδες εκ των οποίων έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις του καθεστώτος - να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και υποσχέθηκε ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

«Θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο»

«Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση -ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέχισε λέγοντας: «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση - περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως και να την ονομάσουν - ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο για να το διευθετήσουμε».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού αποκάλυψε στο Νταβός τα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας, έστρεψε το βλέμμα του ξανά στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, αλλά ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, καθώς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη κατά των δολοφονιών διαδηλωτών ή της επανεκκίνησης του πυρηνικού της προγράμματος. «Εάν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», ξεκαθάρισε ο Ιρανός αξιωματούχος.