Ισραήλ στον ΟΗΕ: Στοχεύουμε εκτοξευτές πυραύλων - Δεν στοχεύουμε αμάχους όπως εκείνοι

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, κατηγόρησε το Ιράν ότι εξαπολύει εκτεταμένες και αδιάκριτες επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έως ότου εξουδετερωθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, ο Ντανόν υποστήριξε ότι το «καθεστώς της Τεχεράνης συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones αδιακρίτως σε ολόκληρη την περιοχή», σημειώνοντας ότι τα πλήγματα δεν στρέφονται μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον άλλων χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε έξι ημέρες έχουν εκτοξευθεί «περισσότεροι από 780 πύραυλοι» και «πάνω από 1.600 drones», επηρεάζοντας συνολικά 13 χώρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει και μη στρατιωτικές υποδομές, αναφέροντας ότι πύραυλοι έπληξαν τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, ενώ στο Μπαχρέιν drones έπληξαν ξενοδοχεία και κατοικίες στη Μανάμα και στο Κουβέιτ επλήγησαν πολιτικοί στόχοι.

Αναφορά στην Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «πέρα από τους άμεσους γείτονες, έχουν στοχοποιηθεί και άλλα κράτη-μέλη του ΟΗΕ», προσθέτοντας ότι «νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Κύπρος, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε επίθεση».

Ο Ντανόν αντιπαρέβαλε τις ενέργειες του Ιράν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες πλήττουν «στρατιωτικές υποδομές με ακρίβεια», όπως εκτοξευτές πυραύλων και κέντρα διοίκησης. «Δεν στοχεύουμε αμάχους», είπε, απορρίπτοντας ως «σκόπιμο ψέμα» τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι οι επιθέσεις της στρέφονται αποκλειστικά κατά στρατιωτικών στόχων.

Παράλληλα εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποδυναμώνουν τις ιρανικές δυνατότητες, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύονται μειώνεται, καθώς –όπως είπε– «κάθε ώρα υποβαθμίζουμε και καταστρέφουμε τις θέσεις εκτόξευσης και τα αποθέματά τους».

Ερωτηθείς για τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, ανέφερε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «κανένα πυρηνικό όπλο, κανένα πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, κανέναν ναυτικό στόλο και κανένα δίκτυο τρομοκρατικών εντολοδόχων στην περιοχή».

Αναφερόμενος στις διπλωματικές προοπτικές, ο Ντανόν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποδόμηση των ιρανικών δυνατοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει την απειλή της.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διαδοχής του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν από τον γιο του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Ισραηλινός πρέσβης δήλωσε ότι για το Ισραήλ δεν έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας. «Θα βρούμε και θα κυνηγήσουμε όποιον συνωμοτεί εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η επιχείρηση δεν θα διαρκέσει επ’ αόριστον, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια αποδόμησης των ιρανικών δυνατοτήτων «δεν θα πάρει μήνες, αλλά εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες».