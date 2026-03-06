Ισραήλ στον ΟΗΕ: Στοχεύουμε εκτοξευτές πυραύλων - Δεν στοχεύουμε αμάχους όπως εκείνοι

Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ κατηγόρησε το Ιράν για αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή και δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχιστούν μέχρι να αποδομηθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Στοχεύουμε εκτοξευτές πυραύλων - Δεν στοχεύουμε αμάχους όπως εκείνοι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, κατηγόρησε το Ιράν ότι εξαπολύει εκτεταμένες και αδιάκριτες επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έως ότου εξουδετερωθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, ο Ντανόν υποστήριξε ότι το «καθεστώς της Τεχεράνης συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones αδιακρίτως σε ολόκληρη την περιοχή», σημειώνοντας ότι τα πλήγματα δεν στρέφονται μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον άλλων χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε έξι ημέρες έχουν εκτοξευθεί «περισσότεροι από 780 πύραυλοι» και «πάνω από 1.600 drones», επηρεάζοντας συνολικά 13 χώρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει και μη στρατιωτικές υποδομές, αναφέροντας ότι πύραυλοι έπληξαν τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, ενώ στο Μπαχρέιν drones έπληξαν ξενοδοχεία και κατοικίες στη Μανάμα και στο Κουβέιτ επλήγησαν πολιτικοί στόχοι.

Αναφορά στην Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «πέρα από τους άμεσους γείτονες, έχουν στοχοποιηθεί και άλλα κράτη-μέλη του ΟΗΕ», προσθέτοντας ότι «νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Κύπρος, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε επίθεση».

Ο Ντανόν αντιπαρέβαλε τις ενέργειες του Ιράν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες πλήττουν «στρατιωτικές υποδομές με ακρίβεια», όπως εκτοξευτές πυραύλων και κέντρα διοίκησης. «Δεν στοχεύουμε αμάχους», είπε, απορρίπτοντας ως «σκόπιμο ψέμα» τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι οι επιθέσεις της στρέφονται αποκλειστικά κατά στρατιωτικών στόχων.

Παράλληλα εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποδυναμώνουν τις ιρανικές δυνατότητες, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύονται μειώνεται, καθώς –όπως είπε– «κάθε ώρα υποβαθμίζουμε και καταστρέφουμε τις θέσεις εκτόξευσης και τα αποθέματά τους».

Ερωτηθείς για τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, ανέφερε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «κανένα πυρηνικό όπλο, κανένα πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, κανέναν ναυτικό στόλο και κανένα δίκτυο τρομοκρατικών εντολοδόχων στην περιοχή».

Αναφερόμενος στις διπλωματικές προοπτικές, ο Ντανόν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποδόμηση των ιρανικών δυνατοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει την απειλή της.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διαδοχής του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν από τον γιο του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Ισραηλινός πρέσβης δήλωσε ότι για το Ισραήλ δεν έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας. «Θα βρούμε και θα κυνηγήσουμε όποιον συνωμοτεί εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η επιχείρηση δεν θα διαρκέσει επ’ αόριστον, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια αποδόμησης των ιρανικών δυνατοτήτων «δεν θα πάρει μήνες, αλλά εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες – Η αναφορά στην Κύπρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

01:12ΚΥΠΡΟΣ

Ευχαριστίες Αναστασιάδη προς Μητσοτάκη και Μακρόν για την στήριξη στην Κύπρο

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Το ράλι στην τιμή του πετρελαίου «βύθισε» τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 38χρονη κρατούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοίτασμα πετρελαίου αμερικανικής εταιρίας επλήγη από επίθεση με drone στο ιρακινό Κουρδιστάν

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:05ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δεχτώ βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» ενάντια στα ιρανικά Shahed - Ο ρόλος της Ουκρανίας

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

16:32ΕΛΛΑΔΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Τυχερός κέρδισε περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ μέσω του allwyn.gr – Πώς γίνεται η διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στις ΗΠΑ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ