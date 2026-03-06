CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές, ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones επλήγη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλοίο, το οποίο περιγράφεται ως μεγάλης κλίμακας –συγκρίσιμο σε μέγεθος με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά το πλήγμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για πιθανές απώλειες.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026



Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 ιρανικά πλοία

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, δήλωσε την Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ίσως ακούσατε τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από τριάντα, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», είπε ο ναύαρχος Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στη Ντοράλ, στη Φλόριντα.

ADMIRAL BRAD COOPER: “You may have heard the president say, just a little while ago, that we have sunk or destroyed 24 ships.That was true at the moment, we're now up over 30 ships."



"In just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World… pic.twitter.com/DD3TREXp9u

— Fox News (@FoxNews) March 5, 2026



Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις drones κατά 83%», ανέφερε ο ανώτατος αξιωματικός, τονίζοντας πως πρέπει «να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε».

Την Τετάρτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, είχε κάνει λόγο για μειώσεις αντίστοιχα κατά 86% και 73%. Ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης εξαπέλυσαν «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 drones σε όλη την περιοχή» από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

«Στον βαθμό που εισερχόμαστε στην ακόλουθη φάση αυτής της επιχείρησης, θα καταστρέψουμε συστηματικά τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων του Ιράν στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Κούπερ.

