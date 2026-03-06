CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

Οι ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα κατά του ιρανικού ναυτικού, με αμερικανικό ναύαρχο να δηλώνει ότι έχουν ήδη βυθιστεί πάνω από 30 πλοία της Τεχεράνης, ενώ πλοίο μεταφοράς drones βρίσκεται στις φλόγες μετά από πρόσφατο πλήγμα.

Γιάννης Φιλιππάκος

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές, ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones επλήγη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλοίο, το οποίο περιγράφεται ως μεγάλης κλίμακας –συγκρίσιμο σε μέγεθος με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μετά το πλήγμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για πιθανές απώλειες.

Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 ιρανικά πλοία

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, δήλωσε την Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ίσως ακούσατε τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από τριάντα, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», είπε ο ναύαρχος Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στη Ντοράλ, στη Φλόριντα.

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις drones κατά 83%», ανέφερε ο ανώτατος αξιωματικός, τονίζοντας πως πρέπει «να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε».

Την Τετάρτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, είχε κάνει λόγο για μειώσεις αντίστοιχα κατά 86% και 73%. Ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης εξαπέλυσαν «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 drones σε όλη την περιοχή» από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

«Στον βαθμό που εισερχόμαστε στην ακόλουθη φάση αυτής της επιχείρησης, θα καταστρέψουμε συστηματικά τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων του Ιράν στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Κούπερ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους

03:42ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες – Η αναφορά στην Κύπρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

01:12ΚΥΠΡΟΣ

Ευχαριστίες Αναστασιάδη προς Μητσοτάκη και Μακρόν για την στήριξη στην Κύπρο

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Το ράλι στην τιμή του πετρελαίου «βύθισε» τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

03:32ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες – Η αναφορά στην Κύπρο

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλόπολη: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ