Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στην πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε»

Την πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν σχολίασαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες για ένα τέτοιο σενάριο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο NBC News, ανέφερε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο» για το ενδεχόμενο μίας χερσαίας εισβολής που θα ήταν μια «καταστροφή» για τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, ο Αραγτσί απάντησε: «Όχι, τους περιμένουμε» και πρόσθεσε: «Επειδή είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για αυτούς».

Από πλευράς του, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σε ανάρτησή του στο Χ, απάντησε σε ορισμένες αναφορές για μία περιορισμένη χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του είναι περισσότερο από έτοιμη.

«Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος με αρκετές χιλιάδες στρατιώτες. Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ σας περιμένουν, έτοιμοι να ντροπιάσουν αυτούς τους διεφθαρμένους Αμερικανούς αξιωματούχους σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

«Η ιερή γη του Ιράν δεν είναι μέρος για τους υπηρέτες της κόλασης», πρόσθεσε στην αρχή της ανάρτησης.

The sacred land of Iran is no place for the servants of hell. pic.twitter.com/9B98O0spG3 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 5, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με drones

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσαν στο Telegram , προσθέτοντας ότι στόχος ήταν η απομάκρυνσή του και πως ολόκληρη η ναυτική ομάδα «τράπηκε σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε περισσότερο από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή» .

Το σώμα των Φρουρών είχε ήδη ισχυριστεί το Σάββατο ότι το έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που το Πεντάγωνο αρνήθηκε.

Le porte-avions américain Abraham Lincoln touché par des drones iraniens, d'après la télévision d'État iranienne pic.twitter.com/Yk7VYZzOKv — BFM (@BFMTV) March 5, 2026

US Aircraft Carrier USS Abraham Lincoln Hit by IRGC Navy Missiles



Spokesperson for the Khatam al-Anbiya Central Headquarters: The USS Abraham Lincoln aircraft carrier was struck by drones of the Islamic Revolution Guard Corps Navy. pic.twitter.com/xPkcsLgrqX — Press TV ? (@PressTV) March 5, 2026

#BREAKING | ?? ?? — Iran Claims IRGC Drone Strike on USS Abraham Lincoln — No Confirmation



Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claims its drones struck the U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz, while the… pic.twitter.com/ea6Jx95SDp — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) March 5, 2026

Αεροπλάνο επαναπατρισμού της Air France αναγκάστηκε να «γυρίσει πίσω λόγω πυρών πυραύλων»

Την ίδια στιγμή αεροπλάνο της Air France, «ναυλωμένο από την κυβέρνηση» για τον επαναπατρισμό Γάλλων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, αναγκάστηκε να «γυρίσει πίσω λόγω πυραύλων στην περιοχή», έγραψε ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό στο X.

«Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει την αστάθεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δικαιολογημένων προσδοκιών των συμπατριωτών μας εκεί, αλλά η επιστροφή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό εγγυημένες συνθήκες ασφάλειας», πρόσθεσε.

Guerre au Moyen-Orient: un avion français, affrété par le gouvernement pour le rapatriement de Français, contraint de faire demi-tour "en raison de tirs de missiles dans la zone" pic.twitter.com/zOHzWvyi0M — BFM (@BFMTV) March 5, 2026

Διαβάστε επίσης