Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

Ο 44χρονος έδινε το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια

Θλίψη σκορπίζει στη Λάρισα, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Μεσοχώρι Ελασσόνας, η είδηση του θανάτου σε ηλικία 44 ετών, του Τηλέμαχου Καλαμπούκα.

Ο εκλιπών υπηρετούσε με τον βαθμό του Aρχιλοχία στον στρατό ξηράς, σε στρατόπεδο της Κομοτηνής. Το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο εκλιπών Τηλέμαχος Καλαμπούκας

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Πάτρα και δύο μικρά παιδιά τον Ιωάννη και την Πηνελόπη.

Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στις 11.30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Κοσμά του Αιτωλού, στην Κομοτηνή.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

