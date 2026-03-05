Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών
Ο 44χρονος έδινε το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια
Θλίψη σκορπίζει στη Λάρισα, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Μεσοχώρι Ελασσόνας, η είδηση του θανάτου σε ηλικία 44 ετών, του Τηλέμαχου Καλαμπούκα.
Ο εκλιπών υπηρετούσε με τον βαθμό του Aρχιλοχία στον στρατό ξηράς, σε στρατόπεδο της Κομοτηνής. Το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Πάτρα και δύο μικρά παιδιά τον Ιωάννη και την Πηνελόπη.
Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στις 11.30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Κοσμά του Αιτωλού, στην Κομοτηνή.
Με πληροφορίες από onlarissa.gr
