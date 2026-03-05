Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε λόγω εργασιών

Κλειστή θα παραμείνει, από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 05/03/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 06/03/2026, η είσοδος από Ραφήνα (οδό Αγίου Δημητρίου) της Περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να εισέλθουν στην Περιφερειακή Υμηττού ακολουθώντας τη διαδρομή: Λ. Μαραθώνος – Οδός Πογωνίου – Είσοδος Κόμβου Παλλήνης (Υ8) προς Κατεχάκη/Αθήνα/Ελευσίνα.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση.