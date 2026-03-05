Πόλεμος στο Ιράν: Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα βρίσκεται στη Μεσόγειο το Σάββατο

Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα περάσει από το Γιβραλτάρ αύριο το βράδυ και το Σάββατο, θα βρίσκεται στη Μεσόγειο, δήλωσε η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο τοπικό μέσο France 2.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε την αποστολή του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» στη Μεσόγειο, επικαλούμενος τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στο διεθνές εμπόριο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.