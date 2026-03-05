Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς»

Αποκλειστική συνέντευξη στο Newsbomb Ιρανού που μένει στην Λεμεσό - «Ο κόσμος στο Ιράν τόσο καιρό παρακαλούσε, ώστε κάποιος από έξω να έρθει να βοηθήσει»

Χάρης Γκίκας

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς»
Ο Άμπι έφυγε από το Ιράν πριν από 20 χρόνια. Πλέον, ζει στη Λεμεσό της Κύπρου με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και εργάζεται ως υδραυλικός.

Ο απεσταλμένος του Newsbomb στην Κύπρο, Χάρης Γκίκας, συναντήθηκε μαζί του, για να συνομιλήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για το πώς βλέπει ο ίδιος που κατάγεται από το Ισπαχάν, τις συγκρούσεις στη χώρα του.

Ο Άμπι ανέφερε ότι είναι δύσκολο να μεταδοθούν οι ειδήσεις από το Ιράν, γιατί δεν υπάρχει ίντερνετ, το έχουν κόψει και έτσι έχει δυνατότητα να βλέπει μόνο ορισμένα νέα, κυρίως από την Τεχεράνη.

Ο ίδιος, μιλώντας για το καθεστώς στο Ιράν, ανέφερε ότι οι μουλάδες κάνουν ό,τι θέλουν εδώ και 47 χρόνια, ενώ αναφερόμενος στην επίθεση στην Κύπρο σημείωσε ότι «είμαστε τυχεροί», «γιατί αν ήταν ατομική η βόμβα που έστειλαν εδώ θα είχε γίνει χαμός σε όλη την Κύπρο». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι φοβήθηκε από αυτό το γεγονός, όπως και όσοι Κύπριοι μίλησαν μαζί του, κυρίως από το Ακρωτήρι και τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη βρετανική βάση.

Για τον Άμπι, ο κόσμος στο Ιράν τόσο καιρό παρακαλούσε, ώστε κάποιος από έξω να έρθει να βοηθήσει και, όπως λέει ο ίδιος, «αυτό που βλέπουμε δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, για να φύγουν οι μουλάδες από το Ιράν. Για να πάρουμε πίσω τη χώρα μας».

Το να φύγουν οι μουλάδες είναι ο μόνος δρόμος, αναφέρει ο Άμπι, «γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν». Έτσι, «ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να τους χτυπήσουν», τόνισε και υπογράμμισε ότι πολλοί από όσους έχουν φύγει από το Ιράν και είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική θέλουν να γυρίσουν πίσω.

Το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι ένα: «Ο λαός του Ιράν βγήκε έξω στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Σε δυο μέρες σκότωσαν πάνω από 36.000 άτομα και έβαλαν στη φυλακή πάνω από 50.000 άτομα. Ο κόσμος του Ιράν φαίνεται, φωνάζει τι θέλει. Θέλει να φύγει το καθεστώς, να φύγουν οι μουλάδες και φωνάζει 'Ρεζά Παχλαβί, ο βασιλιάς του Ιράν'».

