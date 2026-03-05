Λαμία: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Χειροπέδες σε έναν 22χρονο από τη Λαμία, πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, όπλων και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που είχαν, εντόπισαν τον νεαρό να κινείται με ΙΧΦ μέσα στο οποίο και στην κατοχή του, εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη και ένα ακόμη με άγνωστη σκόνη.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του νεαρού στην ανατολική πλευρά της Λαμίας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν:

4 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 7,1 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ποσότητα λευκής σκόνης, άγνωστης χημικής σύστασης, πρόσφορη για την πρόσμιξη ναρκωτικών ουσιών, μεικτού βάρους 33,1 γραμμαρίων, η οποία θα σταλεί για εργαστηριακή εξέταση,

3 ζυγαριές ακριβείας, με υπολείμματα κοκαΐνης,

2 μαχαίρια και ένας σουγιάς,

ένα κινητό τηλέφωνο,

πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών, καθώς και

2 κάμερες ασφαλείας, με τις οποίες, όπως διακριβώθηκε, γινόταν κατόπτευση του δημόσιου εξωτερικού χώρου της οικίας του, προκειμένου να καθίσταται άμεσα αντιληπτή η παρουσία – προσέγγιση των Διωκτικών Αρχών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Ο 22χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3).

