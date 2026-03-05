Χανιά: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους για εγκληματική ομάδα - Σχεδίαζαν επίθεση σε βάρος αστυνομικών

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, μέλη της οποίας ενέχονται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε εμπρηστικές προπαρασκευαστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο 24χρονους ενώ στην δικογραφία που έχει σχηματισθεί για την υπόθεση περιλαμβάνεται και ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίο είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα για κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών και Νομοθεσία περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 23χρονος έγκλειστος καθοδηγούσε τους δύο 24χρονους να μεταφέρουν και να διακινούν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Παράλληλα σχεδίαζαν και εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης συνέλαβαν χθες το βράδυ περί τις 3:03 τους δύο 24χρονους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σωματικές και κατ΄οίκον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο τυφέκια, περίστροφο, πιστόλι, δύο μαχαίρια, ξύλινο ρόπαλο, μεταλλική ράβδος, μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, μπιτόνι με βενζίνη, μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ, μίγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σχεδίαζαν επιθέσεις κατά αστυνομικών

Σημειώνεται ότι στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δυο συλληφθέντων εντοπίστηκε και φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ότι οι δυο τους, είχαν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν κατοπτεύσει τις οικίες των αστυνομικών και είχαν ήδη προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης