Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
14:37 ∙ LIFESTYLE