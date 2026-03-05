Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7 Μαΐου 2025

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.