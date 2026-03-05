Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ναύπακτο

Έξι μήνες μετά ο πόνος και η οργή για την έλλειψη δικαιοσύνης κάνουν τη μητέρα του άτυχου Βαγγέλη να ξεσπά

Ανθή Κουρεντζή

Έξι μήνες έχουν περάσει από το τροχαίο δυστύχημα στο Λιβαδάκι της Ορεινής Ναυπακτίας, παραμονή Δεκαπενταύγουστου (14/8/2025), όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 27χρονος Βαγγέλης Μούτσιος συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Ο άτυχος νεαρός είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα και κατευθυνόταν προς το Λιβαδάκι για να περάσει με την οικογένειά του τον Δεκαπενταύγουστο, όταν ξαφνικά, σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό του, όχημα από το αντίθετο ρεύμα βγήκε εκτός πορείας και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

vaggelis-3.jpg

Ο 27χρονος Βαγγέλης Μούτσιος

vaggelis-2.jpg

Ο 27χρονος Βαγγέλης Μούτσιος

1772728790849-659676628-vaggelis-1.jpg

Ο 27χρονος Βαγγέλης Μούτσιος

Το «γιατί» και η οργή της μητέρας έξι μήνες μετά

Έξι μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα, η μητέρα του άτυχου Βαγγέλη ζητά δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της. Με ανάρτησή της στα social media η ίδια ξεσπά κατά του ανθρώπου που «σκότωσε» το παιδί της, με την ίδια να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Α ρε ανεύθυνε μου πήρες το παιδί μου.Ζεις και γλεντας αλλά η ψυχή σου δεν θα ηρεμήσει ποτέ.Δεν θα σ' αφήσω πια ΕΓΩ να ηρεμήσεις .Θα σου θυμίζω μια ζωή αυτό που έκανες και θα σε τρέχω όσο ζω και έχω τα λογικά μου .Σου δωσα την ευκαιρία να μετανιώσεις και τη πέταξες στα σκουπίδια.Λυπαμαι μα δεν μου αφήνεις άλλα περιθώρια».

anartisi.jpg

