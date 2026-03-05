ΚΑΕ Άρης: Επαναπατρίστηκαν οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 στην Ελευσίνα με C -130

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των συγγενών και φίλων των αθλητών της ομάδας μπασκετ Κ18 του Άρη που συμμετείχε σε τουρνουά της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο αποκλείστηκε εκεί εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγη ώρα επαναπατρίστηκαν με C - 130 της Πολεμικής Αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Ελευσίνα.

Συνολικά επαναπατρίστηκαν 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 από το ταξίδι της επιστροφής.

https://www.instagram.com/p/DVf3CeaiCYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σημειώνεται ότι χθες, η αποστολή με τους αθλητές έφτασε με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη, μετά την περιπέτεια που έζησαν καθώς οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν εν μέσω αναμέτρησης για την NextGen της Ευρωλίγκας.

Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

