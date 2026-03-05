Έκτακτες πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής με C -130 και Aegean

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται επίσης να επαναπατριστούν περίπου 90 Έλληνες με C-130 από το Αμπού Ντάμπι

Newsbomb

Έκτακτες πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής με C -130 και Aegean
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απόψε το βράδυ αναμένεται να τελειώσει ο εφιάλτης που έζησαν χιλιάδες Έλληνες που βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα» και αποκλείστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν πληγεί από την πολεμική σύρραξη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Μαρτίου θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενο από το Ντουμπάι. Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες μόλις προσγειωθούν θα μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, στις 21:30 θα καταφθάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια από τις ειδικές πτήσεις της Aegean για επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να επαναπατριστούν περίπου 90 Έλληνες με C-130 από το Αμπού Ντάμπι.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.
  • 42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.
  • 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εφετείο Αγρινίου: Μετατροπή κατηγορίας για σοβαρό τραυματισμό 19χρονης από ναυτική φωτοβολίδα το 2018

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

17:42LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία

17:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη αποχαιρετούν τον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής με C -130 και Aegean

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά - Πώς λειτουργεί η εφαρμογή προειδοποίησης

17:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους για εγκληματική ομάδα - Σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών

17:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Νύφη»: Το πιο αλλόκοτο love story της χρονιάς γίνεται «Μπόνι & Κλάιντ» και καταλήγει «Joker»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες στέλνουν ναυτικά μέσα στην Κύπρο - Πανευρωπαϊκή δύναμη

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ - Συζητήθηκε ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χεζμπολάχ στέλνει επίλεκτες μονάδες για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στο νότιο Λίβανο

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»

16:46LIFESTYLE

Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στον πατέρα παρέμεινε η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ - Ραγίζει καρδιές η ιστορία του

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα αποφασίσει αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό»

16:40ΚΥΠΡΟΣ

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο πριν από λίγη ώρα - Λήξη συναγερμού λίγο αργότερα

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ο φετινός χειμώνας είναι ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο

16:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επεκτείνεται η σύγκρουση - Απειλούν ευθέως την Ευρώπη οι Ιρανοί

14:37LIFESTYLE

Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στον πατέρα παρέμεινε η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ - Ραγίζει καρδιές η ιστορία του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά - Πώς λειτουργεί η εφαρμογή προειδοποίησης

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χεζμπολάχ στέλνει επίλεκτες μονάδες για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στο νότιο Λίβανο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ