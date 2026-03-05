Ισραήλ: Ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Reuters

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη φάση του, κατά την οποία τα μαχητικά του αεροσκάφη θα επιτεθούν σε βάσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται σε υπόγεια, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες με την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι κατά την πρώτη φάση, έχει χτυπήσει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις.

Στο στόχαστρο αποθήκες πυραύλων και εξοπλισμού

Η δεύτερη φάση της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, θα στοχεύει σε αποθήκες πυραύλων και εξοπλισμού, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, ο οποίος έχει επίσης ως στόχο την εξουδετέρωση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος των IDF, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδια επίθεσης. Ο στρατός του Ισραήλ, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αυτός και ο αμερικανικός στρατός ανέλαβαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου κατά τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία χτύπησε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούσε το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και αποθήκες πυραύλων που προορίζονταν για χρήση κατά αεροσκαφών».

Οι IDF δεν είχαν ανακοινώσει στο παρελθόν επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημόσιων δηλώσεών από την έναρξη των κοινών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο, παρατηρεί το πρακτορείο Reuters.

Αντιφατικές εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000, σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Η έκταση του αποθέματος που απομένει θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνεχίζει να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη την περιοχή.

