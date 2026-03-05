Ελευσίνα: Προσγειώθηκε το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενο από το Άμπου Ντάμπι, το οποίο μεταφέρει 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Μέση Ανατολή. Στην υποδοχή των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης.

Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες μόλις αποβιβαστούν από το αεροσκάφος θα μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε βίντεο:

Λίγο αργότερα, στις 21:30 θα καταφθάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια από τις ειδικές πτήσεις της Aegean για επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, στις 3 και 4 Μαρτίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα:

93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.