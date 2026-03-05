CNN: Καταρρίφθηκαν ιρανικά βομβαρδιστικά δύο λεπτά πριν την επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Παραλίγο να πλήξουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, ιρανικά βομβαρδιστικά, τα οποία καραρρίφθηκαν από αεροσκάφη του Κατάρ, δύο λεπτά πριν φτάσουν στον στόχο τους, σύμφωνα με το CNN.

Το πρωί της Δευτέρας, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απέστειλαν δύο τακτικά βομβαρδιστικά Su-24 της σοβιετικής εποχής προς την αεροπορική βάση al-Udeid, η οποία συνήθως φιλοξενεί 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς, και το Ras Laffan, μια βασική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου και θεμέλιο της οικονομίας του Κατάρ.

Τα ιρανικά αεροσκάφη βρίσκονταν «δύο λεπτά» μακριά από τους στόχους τους, ανέφερε μία από τις πηγές στο CNN, ενώ μια δεύτερη πηγή δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν οπτικά και φωτογραφήθηκαν «μεταφέροντας βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά».

Οι Καταριανοί εξέδωσαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, αλλά δεν έλαβαν απάντηση από τα αεροσκάφη, τα οποία είχαν αλλάξει σε υψόμετρο πτήσης 80 ποδιών για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Λόγω «χρονικών περιορισμών» και «βάσει των διαθέσιμων στοιχείων», τα αεροσκάφη «χαρακτηρίστηκαν ως εχθρικά», πρόσθεσε η πηγή. Στη συνέχεια, το Κατάρ απέστειλε τα πολεμικά του αεροσκάφη και ένα μαχητικό F-15 αντιμετώπισε τα ιρανικά αεροσκάφη σε «εναέρια μάχη» πριν τα καταρρίψει, συμπλήρωσε.

Τα ιρανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε ενημέρωση την Τρίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα πληρώματα.

