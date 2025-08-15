Ναυπακτία: Σπαραγμός για τον 27χρονο Βαγγέλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ο 27χρονος Βαγγέλης Μούτσιος είναι το θύμα του τροχαίου στο Λιβαδάκι της Ορεινής Ναυπακτίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) και συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, όλα έγιναν, όταν το δίκυκλο, που οδηγούσε ο 27χρονος, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου με τους γιατρούς να κάνουν ότι μπορούν αλλά τελικά να μην τα καταφέρνουν.

Η τραγική είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση σε Αγρίνιο και ορεινή Ναυπακτία.

Πρόκειται για απόφοιτο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής που κατάγεται από την περιοχή και η οικογένειά του κατοικεί στη Νέα Αβόρανη Αγρινίου. Ο νεαρός αγαπούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του και βρισκόταν στο χωριό για Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο Βαγγέλης εργαζόταν στο εξωτερικό και περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Συγκλονισμένοι από τον χαμό του φίλοι και συγχωριανοί του