Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

Στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής λειτουργεί φέτος Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο με εισιτήριο στα 5 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις για την οικονομική διαχείριση του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών δράσεων του Δήμου, με στόχο τόσο την προσβασιμότητα για τους δημότες όσο και την τόνωση της επισκεψιμότητας στην πόλη, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση:

«Το προηγούμενο έτος, ο ιδιοκτήτης του παγοδρομίου χρέωνε 12 ευρώ, και υπήρχαν παράπονα από τους πολίτες. Φέτος, ο ίδιος ζήτησε 15 ευρώ, αλλά εμείς αποφασίσαμε να μειώσουμε το εισιτήριο στα 5 ευρώ, ενώ ο Δήμος καλύπτει το υπόλοιπο κόστος. Στόχος μας είναι να είναι προσιτό σε όλους και ταυτόχρονα να προσελκύσουμε επισκέπτες από άλλες περιοχές».

Ο κ. Μυλωνάκης τόνισε ότι όλες οι διαδικασίες για την ενοικίαση του παγοδρομίου έγιναν σύμφωνα με το νόμο και επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή ήθελε να συνδυάσει την ψυχαγωγία με κοινωνικό όφελος:

«Το κόστος λειτουργίας του παγοδρομίου ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Ο Δήμος μπορούσε να αναλάβει αυτό το κόστος, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων δημοτών. Η μείωση του εισιτηρίου δεν σημαίνει μείωση ποιότητας ή ασφάλειας, αλλά προσβασιμότητα και τόνωση της τοπικής αγοράς».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η φετινή πρωτοβουλία διαφέρει από προηγούμενες χρονιές, όταν ο επιχειρηματίας όριζε ελεύθερα την τιμή, χωρίς να υπάρχει κοινωνική μέριμνα. Η δημοτική αρχή επέλεξε να καλύψει το κόστος, ώστε το παγοδρόμιο να παραμείνει προσιτό για όλους τους δημότες, ενισχύοντας παράλληλα την επισκεψιμότητα στην πόλη κατά την εορταστική περίοδο.

Η απόφαση ωστόσο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα της αντιπολίτευσης που καταγγέλλει πως ο δήμος έχει χρεωθεί 55.000 ευρώ για το παγοδρόμιο και πως δεν είναι είναι δυνατόν αυτό να παρουσιάζεται ως «κοινωνική πολιτική». Η παράταξη «Αγία Παρασκευή η πόλη μας» καταγγέλλει πως το ποσό υπερκαλύπτει και την ενοικίαση του παγοδρομίου και ένα λογικό κέρδος και πως το εισιτήριο των 5 ευρώ θα αποτελέσει επιπλέον κέρδος για τον επιχειρηματία: «Προσφάτως ο κ. Γιάννης Μυλωνάκης απεφάσισε την ενοικίαση από τον Δήμο ενός παγοδρομίου, λόγω της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, αντί 55.000 ευρώ. Ισχυρίζεται δε ότι, με τον τρόπο αυτό, το εισιτήριο θα είναι 5 ευρώ αντί του κανονικού (λέει) 15 ευρώ(!!!). Το ίδιο απεφάσισε και για την εγκατάσταση καρουσέλ, για το οποίο θα πληρώσει ο Δήμος 29.000 ευρώ, με εισιτήριο 2 ευρώ. Προσπαθεί να μας πείσει ότι έτσι ασκεί «κοινωνική πολιτική».

Η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι ασκεί "κοινωνική πολιτική" αλλά υπέρ του επιχειρηματία αφού, με τις πονηριές του κ. Μυλωνάκη, με τα χρήματα που θα του καταβάλει ο Δήμος (εμείς δηλαδή), καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα και ένα λογικό κέρδος. Όσα εισιτήρια εκδώσει θα είναι υπερκέρδος που, αν υποθέσουμε ότι ο αριθμός επισκεπτών δεν αυξηθεί, θα είναι περίπου 65.000 ευρώ. Ο κ. Μυλωνάκης ενδιαφέρεται να βγάλει υπερκέρδος ο επιχειρηματίας; Και αν ναι, γιατί;

Η πραγματικότητα προκύπτει από την σύγκριση με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του έτους 2023, που τα είχαμε δημοσιοποιήσει τότε ως ΠΑΟΔΑΠ (την εποχή της διαφάνειας του "παλιού")».