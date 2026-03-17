Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη

Αλλάζει από σήμερα ο καιρός σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά στο προσωπικό του ιστολόγιο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλεί αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές.

Περισσότερα φαινόμενα πάντως θα έχουμε την Πέμπτη-Παρασκευή από άλλο χαμηλό που δημιουργείται στο Ιόνιο το οποίο κινείται ανατολικά και ενισχύει τους βοριάδες. Γενικώς η θερμοκρασία από αύριο έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος θα βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά με τις πιο κρύες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή .

Αναλυτικά , για σήμερα Τρίτη η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, που αρχικά θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα νότια και σταδιακά θα επεκταθούν και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Την Τετάρτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται και στο βόρειο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και κατά διαστήματα 8 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο, και θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα πτώση και η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

Την Παρασκευή οι ι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, αλλά κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά.

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει έως το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, πιο ενισχυμένοι στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Αναλυτικά η πρόγνωση σε βίντεο:

Διαβάστε επίσης