Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη

Δημήτρης Δρίζος

Αλλάζει από σήμερα ο καιρός σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά στο προσωπικό του ιστολόγιο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλεί αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές.

Περισσότερα φαινόμενα πάντως θα έχουμε την Πέμπτη-Παρασκευή από άλλο χαμηλό που δημιουργείται στο Ιόνιο το οποίο κινείται ανατολικά και ενισχύει τους βοριάδες. Γενικώς η θερμοκρασία από αύριο έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος θα βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά με τις πιο κρύες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή .

Αναλυτικά , για σήμερα Τρίτη η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, που αρχικά θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα νότια και σταδιακά θα επεκταθούν και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Την Τετάρτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται και στο βόρειο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και κατά διαστήματα 8 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο, και θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα πτώση και η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

Την Παρασκευή οι ι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, αλλά κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά.

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει έως το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, πιο ενισχυμένοι στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Διαβάστε επίσης

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

11:28LIFESTYLE

Φόντα κατά Στρέιζαντ για το αφιέρωμα του Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

11:26WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την αόρατη «γλώσσα των αρωμάτων» των φυτών

11:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερές Εικόνες στα δικαστήρια: Δεν συνιστούν προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

CNN Greece: Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μου είπε ''μακάρι να είχα κάνει αυτό που έκανες στο Ιράν''»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήματα κατά του Λαριτζανί και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ – Υπό αξιολόγηση εάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο μικρός πίθηκος Punch δεν είναι πια μόνος - Βρήκε τη σύντροφό του, παίζουν και φιλιούνται

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση σε βάρος του Νο2 του ιρανικού καθεστώτος – Άγνωστη η τύχη του Λαριτζανί – Με «νέο Βιετνάμ» απειλεί τις ΗΠΑ η Τεχεράνη

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

09:33LIFESTYLE

Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος με στιγμάτισε πολύ, έρχονται ανατροπές και εκπλήξεις»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - μητέρα Έμμας: «Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα έως και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ