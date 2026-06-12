Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,06% - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Newsbomb

Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,06% - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
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  • Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, με άνοδο 1,06%, σε νέα υψηλά 17 ετών και υψηλότερο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2009.
  • Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 1,24%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,74%.
  • Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,74%), Eurobank (+3,15%), Alpha Bank (+3,14%), Πειραιώς (+3,08%) και ΔΑΑ (+2,95%).
  • Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 313,574 εκατ. ευρώ με 47.646.894 διακινηθείσες μετοχές, ενώ η Eurobank και η Alpha Bank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
  • Στην εβδομάδα ο βασικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,80%, ενώ από τις αρχές του έτους έχει κέρδη 14,19%.
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Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, αλλά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, στη σημερινή συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Η αγορά διέσπασε τα επίπεδα των 2.400 μονάδων κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους, αλλά και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Ανοδικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές λόγω των προσδοκιών για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,06%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2009. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.444,61 μονάδες (+2,01%).

Σε επίπεδο εβδομάδος, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,80%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 14,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 313,574 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.646.894 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,74%), της Eurobank (+3,15%), της Alpha Bank (+3,14%), της Πειραιώς (+3,08%) και του ΔΑΑ (+2,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,07%), της Motor Oil (-1,92%), της Coca Cola HBC (-1,32%) και του ΟΛΠ (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.166.097 και 7.754.671 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 41,42 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,63%) και Ξυλεμπορία(π) (+8,72%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Quest Συμμετοχών (-4,23%) και Elvalhalcor (-3,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,8500 +1,55%

ALLWYN: 13,9300 +0,58%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7050 +0,05%

METLEN: 41,5600 +0,24%

OPTIMA: 10,5000 +2,54%

ΤΙΤΑΝ: 52,7000 +3,74%

ALPHA BANK: 3,9450 +3,14%

AEGEAN AIRLINES: 12,1700 +2,87%

VIOHALCO: 19,1400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,6800+1,32%

ΔΑΑ: 10,4800 +2,95%

ΔΕΗ: 22,6600 +1,07%

COCA COLA HBC: 52,200 -1,32%

ΕΛΠΕ: 10,1200 -0,78%

ELVALHALCOR: 4,5750 -3,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9200 +2,19%

ΕΥΔΑΠ: 10,3200 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,0630 +3,15%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6650 +0,38%

MOTOR OIL: 39,8800 -1,92%

JUMBO: 22,6200 +0,35%

ΟΛΠ: 39,0000 -1,27%

ΟΤΕ: 19,2600 +0,42%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0500 +3,08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,3200 +0,52%

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