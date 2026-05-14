Χρηματιστήριο: Άγγιξε τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ανέβηκαν 69 μετοχές, έπεσαν 41

Σημαντική άνοδο, αλλά με χαμηλότερο τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των διεθνών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της Eurobank και της Alpha Bank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.298,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,38%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.300,69 μονάδες (+1,47%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 189,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.985.836 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+6,22%), της Elvalhalcor (+6,21%), της Eurobank (+5,48%), της Alpha Bank (+4,00%) και της Πειραιώς (+2,71%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,30%), της Κύπρου (-1,69%), της Coca Cola HBC (-1,12%) και της Motor Oil (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.273.447 και 3.573.533 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 27,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος (+7,69%) και CPI (+7,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΛΘ (-4,73%) και Μαθιός (-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,9800 +0,18%

ALLWYN:12,1350 -0,98%

ΚΥΠΡΟΥ:9,3300 -1,69%

METLEN:39,8200 +0,81%

OPTIMA:10,0000 +1,21%

ΤΙΤΑΝ: 49,2000 +2,20%

ALPHA BANK: 3,7140 +4,00%

AEGEAN AIRLINES: 11,2600 -0,18%

VIOHALCO: 19,1200 +6,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,0600 -0,05%

ΔΑΑ:9,9800 -0,50%

ΔΕΗ: 20,3200 +0,79%

COCA COLA HBC:48,5000 -1,12%

ΕΛΠΕ: 9,7700 -2,30%

ELVALHALCOR: 5,4700 +6,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3200 +1,67%

ΕΥΔΑΠ: 10,5200 +2,33%

EUROBANK: 3,9080 +5,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +0,66%

MOTOR OIL: 35,4000 -1,06%

JUMBO: 21,7400 +1,12%

ΟΛΠ:38,4500 +0,13%

ΟΤΕ: 18,5000 +0,93%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:8,6540 +2,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,2600 +2,14%