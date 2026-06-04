SpaceX: Δημόσια εγγραφή – «μαμούθ» ύψους 75 δισ. δολαρίων ετοιμάζει η εταιρεία του Μασκ

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Ίλον Μασκ στοχεύει στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των αγορών, επιδιώκοντας να αντλήσει 75 δισ. δολάρια. Αν το εγχείρημα ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, η SpaceX θα αφήσει πίσω κάθε προηγούμενο ρεκόρ IPO, επιβεβαιώνοντας τη θέση που κατέχει ως μία από τις πολυτιμότερες και πλέον επιδραστικές ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η SpaceX επιδιώκει επισήμως να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων ΠΟλιτειών (SEC), η διαστημική εταιρεία του Μασκ σχεδιάζει να αντλήσει 75 δισ. δολάρια μέσω της εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Η προσφορά προβλέπει τη διάθεση 555.555.555 κοινών μετοχών στην τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Αν κι εφόσον ολοκληρωθεί, η δημόσια εγγραφή της SpaceX θα είναι υπερδιπλάσια από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει η Saudi Aramco, που είχε αντλήσει 29 δισ. δολάρια κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2019.

Η επικαιροποιημένη κατάθεση ακολουθεί το αρχικό έντυπο S–1 που δημοσιοποίησε η εταιρεία πριν από μία εβδομάδα, προσφέροντας μία από τις πλέον αναλυτικές εικόνες μέχρι σήμερα για τα οικονομικά στοιχεία και τη στρατηγική μίας από τις πολυτιμότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Με βάση τη δομή της προτεινόμενης προσφοράς, ο Μασκ –ο οποίος διατηρεί τους ρόλους του διευθύνοντος συμβούλου, τεχνικού διευθυντή και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου– θα εξακολουθήσει να ελέγχει περίπου το 82% των δικαιωμάτων ψήφου των κοινών μετοχών της εταιρείας, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τον ουσιαστικό έλεγχο της SpaceX.

Η κατάθεση του εντύπου S–1 αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο πριν από κάθε IPO και η SpaceX αναμένεται να πραγματοποιήσει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο εντός του μήνα.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναμενόμενων τεχνολογικών εισαγωγών στο χρηματιστήριο, μαζί με άλλους κολοσσούς του κλάδου, όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες έχουν επίσης κινήσει διαδικασίες για μελλοντική δημόσια εγγραφή.