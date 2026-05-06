Πρόεδρος ΟpenAI: «Ο Έλον Μασκ ήθελε 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσει τον Άρη»

Ο πρόεδρος της OpenAI κατέθεσε χθες (5/5) ότι ο Έλον Μασκ υποστήριξε τη μετατροπή της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά ήθελε τον πλήρη έλεγχό της εν μέρει για να συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσει τον Άρη. Ο Γκρεγκ Μπρόκμαν κατέθεσε κατά τη δεύτερη εβδομάδα μιας ιστορικής δίκης στην Καλιφόρνια που θα μπορούσε να καθορίσει το μέλλον της OpenAI, του κολοσσού που πυροδότησε μια «τρέλα» για την γενετική τεχνητή νοημοσύνη μετά την κυκλοφορία του chatbot ChatGPT στα τέλη του 2022.

Ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν ότι τον εξαπάτησαν ώστε να δωρίσει 38 εκατομμύρια δολάρια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μόνο και μόνο για να εγκαταλείψει στη συνέχεια τους φιλανθρωπικούς του στόχους και να γίνεται μια κερδοσκοπική εταιρεία για να πλουτίσουν οι ίδιοι.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ζητά αποζημίωση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τις ηγεσίες τους. Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο Μασκ ήθελε τον πλήρη έλεγχο

Κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, ο Μπρόκμαν είπε ότι το 2017 ο Μασκ ήθελε η OpenAI να αλλάξει την εταιρική της δομή επειδή ήταν πολύ δύσκολο για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό που απαιτούσε η OpenAI για την κατασκευή προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπρόκμαν είπε ότι ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla ξεκαθάρισε ότι ήθελε να γίνει ο ηγέτης της OpenAI αν συνέβαινε αυτό. Ο Άλτμαν ήταν ο μόνος άλλος υποψήφιος. Ο Μπρόκμαν περιέγραψε μια ιδιαίτερα έντονη συνάντηση στην οποία ο Μασκ είπε ότι άξιζε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην OpenAI λόγω της επιχειρηματικής του εμπειρίας. Ο Μασκ είπε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτό το μερίδιο για να χτίσει μια αυτοσυντηρούμενη πόλη στον Άρη.

«Είπε ότι χρειαζόταν 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει μια πόλη στον Άρη», είπε ο Μπρόκμαν. «Τελικά, χρειαζόταν τον πλήρη έλεγχο». Ο Μπρόκμαν πρόσθεσε ότι ο Μασκ είπε ότι θα αποφάσιζε πότε θα παραιτηθεί από τον πλήρη έλεγχο. H συνάντηση με τον Μασκ τον Αύγουστο του 2017 θυμάται, ξεκίνησε καλά. Είπε ότι ο Μασκ είχε πρόσφατα δώσει αυτοκίνητα Tesla σε ορισμένους υπαλλήλους της OpenAI σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εργασία τους, και ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σατσκέβερ, ζωγράφισε το πορτρέτο ενός Tesla για να το δώσει στον Μασκ ως ένδειξη ευχαριστίας.

Αλλά σύμφωνα με τον Μπρόκμαν, ο Μασκ θύμωσε όταν συζήτησε μια πιθανή δομή μετοχικού κεφαλαίου για την OpenAI που δεν του άρεσε, λέγοντας «Αρνούμαι».
Ο Μπρόκμαν είπε ότι ο Μασκ σηκώθηκε και περπάτησε τόσο γρήγορα που ανησυχούσε ότι θα τον χτυπούσε, αλλά αντ' αυτού σήκωσε τον πίνακα του Σατσκέβερ και έφυγε τρέχοντας, λέγοντας ότι θα παγώσει τη νέα χρηματοδότηση μέχρι να τακτοποιηθούν τα ζητήματα.

Η Spacex δίνει κίνητρο στον Musk να πάει στον Άρη

Οι δικηγόροι του Μασκ προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Μπρόκμαν ως άτομο που... βλέπει δολάρια όταν εξετάζει το OpenAI. Τη Δευτέρα, ο Μπρόκμαν κατέθεσε ότι το μερίδιό του στην OpenAI αξίζει σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Είπε επίσης ότι κατέχει μερίδια σε δύο νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τον Άλτμαν και μερίδιο 1% στο οικογενειακό ταμείο του Άλτμαν.

Μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης περιλαμβάνεται επίσης μια καταχώρηση ημερολογίου του 2017, όπου ο Μπρόκμαν έγραψε «Οικονομικά, τι θα με οδηγήσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια;» Τον Μάρτιο του 2019, η OpenAI αναδιαρθρώθηκε ως κερδοσκοπική μονάδα που διοικείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επιτρέποντάς της να δέχεται χρήματα από εξωτερικούς επενδυτές.

Η επιχείρηση έχει έκτοτε συγκεντρώσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει ερευνητές, να αγοράσει υπολογιστική ισχύ και να επεκταθεί ενόψει μιας πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων φέτος. Η OpenAI δήλωσε ότι ο Μασκ ήταν πικραμένος επειδή έφυγε από το διοικητικό συμβούλιο πριν από την επιτυχία της εταιρείας και τώρα θέλει τον έλεγχό της.

Ανέφερε επίσης ότι ο Μασκ υπέβαλε μήνυση για να ενισχύσει τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, η οποία συγχωνεύτηκε με την SpaceX τον Φεβρουάριο.
Η SpaceX ενδέχεται επίσης να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος, σε μια δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από αυτήν της OpenAI.

