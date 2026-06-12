Ο Μασκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Θέλει να κάνει το Star Trek πραγματικότητα

Snapshot Ο Έλον Μασκ εισάγει τη SpaceX στο χρηματιστήριο, καθιστώντας τον τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο με καθαρή αξία πάνω από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της SpaceX αναμένεται να ξεκινήσει στα 174 δολάρια, περίπου 30% πάνω από την τιμή έκδοσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Οι χρηματιστηριακές αγορές προβλέπουν πιθανή άνοδο της μετοχής κατά τουλάχιστον 35% μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Η αποτίμηση της SpaceX στην αγορά παραγώγων της Σιγκαπούρης φτάνει περίπου τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημαντικά πάνω από την τιμή της IPO.

Ο Μασκ ανακοίνωσε σχέδια για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, με στόχο να κάνει πραγματικότητα το όραμα του Star Trek. Snapshot powered by AI

Με την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX, ο Έλον Μασκ έχει φτάσει σε ένα όριο περιουσίας που ήταν σχεδόν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters και του Forbes, η καθαρή του αξία αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της SpaceX. Αυτό καθιστά τον Μασκ τον πρώτο άνθρωπο με καθαρή αξία που υπερβαίνει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η μετοχή της SpaceX αναμένεται να ανοίξει στα 174 δολάρια (150,30 ευρώ). Αυτό είναι σχεδόν 30% πάνω από την τιμή έκδοσης των 135 δολαρίων (116,63 ευρώ) ανά μετοχή.

Πριν από την προγραμματισμένη αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η SpaceX έχει ήδη σημαντικά υψηλότερη αποτίμηση στις αγορές προβλεπόμενων και παραγώγων από την επίσημη τιμή προσφοράς της. Οι τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η μετοχή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την online χρηματιστηριακή εταιρεία IG International, τα παράγωγα που διαπραγματεύτηκαν στη Σιγκαπούρη το πρωί της Παρασκευής σηματοδότησαν μια αποτίμηση της εταιρείας περίπου 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα έθετε την αγοραία αξία περισσότερο από 35% πάνω από την αποτίμηση των 1,77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που προέκυψε από την προσφορά των 135 δολαρίων ανά μετοχή κατά την IPO.

Ο Μασκ αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για αποστολή στον Άρη

Ο πολυεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε μια αποστολή στον Άρη στην αρχική δημόσια προσφορά της διαστημικής του εταιρείας SpaceX. Η SpaceX θέλει να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη, «στον Άρη και τελικά πέρα ​​από αυτόν», δήλωσε ο Μασκ στους εργαζόμενους που επευφημούσαν στα κεντρικά γραφεία της SpaceX στο Τέξας την Παρασκευή. Στόχος του είναι «να κάνει το Star Trek πραγματικότητα».

Διαβάστε επίσης