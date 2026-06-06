Έλον Μασκ: Ετοιμάζεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος – Τι σημαίνει αυτό και πού βρίσκονται τα χρήματα

Όλα εξαρτώνται από το πώς οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αξιολογούν τις εταιρείες του, την Tesla και την SpaceX, στο μέλλον

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Έλον Μασκ: Ετοιμάζεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος – Τι σημαίνει αυτό και πού βρίσκονται τα χρήματα
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος παγκοσμίως, με περιουσία που μπορεί να φτάσει τα 1,11 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη Tesla και τη SpaceX.
  • Η αξία της SpaceX εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
  • Η περιουσία του Μασκ είναι κυρίως σε μετοχές και εξαρτάται από την αποτίμηση των εταιρειών του από τους επενδυτές.
  • Η καθαρή περιουσία του Μασκ υπερβαίνει την οικονομία των περισσότερων χωρών και τον ΑΕΠ περιοχών όπως το Μανχάταν και το σύνολο των ακινήτων του Χιούστον.
  • Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά την αθροιστική αξία των τεσσάρων πλουσιότερων τεχνολογικών δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως.
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Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Πρόκειται για πλούτο άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ανθρώπινου εμπορίου.

Ο Μασκ κατέχει ήδη μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης αξίας 273 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στη θέση του ως διευθύνοντος συμβούλου της Tesla. Ωστόσο, αν η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX —της εταιρείας του που ασχολείται με πυραύλους και τεχνητή νοημοσύνη— προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα και εισέλθει στο χρηματιστήριο, η περιουσία του θα μπορούσε σύντομα να αυξηθεί κατά 841 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θα κατέχει σχεδόν το ήμισυ των μετοχών της SpaceX, η αξία της οποίας, σύμφωνα με την πορεία της δημόσιας προσφοράς, αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, αυτό σημαίνει 1,11 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον Μασκ μόνο από τις δύο δημόσιες εταιρείες του. Ωστόσο, ο πλούτος του Μασκ είναι στα χαρτιά και δεν σημαίνει ότι είναι δολάρια τυπωμένα σε κάποια τράπεζα. Όλα εξαρτώνται από το πώς οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αξιολογούν τις εταιρείες του, την Tesla και την SpaceX, στο μέλλον.

Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια θα ήταν αδύνατο να ξοδευτεί με οποιονδήποτε λογικό τρόπο μέσα σε μια ανθρώπινη ζωή. Ακόμα και αν κάποιος ξόδευε 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε ώρα, κάθε μέρα, θα χρειαζόταν πάνω από έναν αιώνα για να ξοδέψει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ακολουθούν έξι πράγματα που σύντομα θα αξίζουν λιγότερο από τον Έλον Μασκ.

Grok Chatbot

Ο Έλον Μασκ είχε αναδημοσιέυσει αναρτήσεις σχετικές με το «trend».

Pool Getty Images

Οι οικονομίες των περισσότερων χωρών

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε ολόκληρο τον κόσμο μόνο 20 χώρες έχουν οικονομίες μεγαλύτερες από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου έχει οικονομία μικρότερης αξίας από τον Μασκ.

Μεταξύ αυτών είναι η Ταϊβάν (977 δισεκατομμύρια δολάρια), η Ιρλανδία (779 δισεκατομμύρια δολάρια), η Σουηδία (760 δισεκατομμύρια δολάρια) και η Σιγκαπούρη (660 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς και η πατρίδα του Μασκ, η Νότια Αφρική (480 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η οικονομία του Μανχάταν

Φυσικά, δεν χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό για να βρείτε οικονομίες μικρότερες από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Μασκ.

Το νησί του Μανχάταν, έδρα πολλών από τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κολοσσούς της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Γουόλ Στριτ, είχε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024.

Όλα τα ακίνητα στο Χιούστον

Το Χιούστον είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Η πόλη του Τέξας, που βρίσκεται στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού, αποτελεί κόμβο για την ακμάζουσα βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική αξία όλων των ακινήτων της πόλης, τόσο των οικιστικών όσο και των εμπορικών, ανέρχεται σε περίπου 879 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ

Μετά την αγορά κατοικίας, τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη για τους περισσότερους Αμερικανούς.

Η μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου έφτασε το ρεκόρ των 48.402 δολαρίων σε όλες τις πωλήσεις πέρυσι. Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί αγόρασαν 16,3 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα το 2025, με συνολικό κόστος 789 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τζεφ Μπέζος

Ο Τζεφ Μπέζος / AP

Άλλοι δισεκατομμυριούχοι του τομέα της τεχνολογίας

Ο Μασκ είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ωστόσο, η καθαρή του περιουσία ενδέχεται σύντομα να αφήσει τους ομολόγους του, τους δισεκατομμυριούχους του κλάδου της τεχνολογίας, πολύ πίσω.

Ακόμη και αν αθροίσουμε τις εκτιμήσεις για την περιουσία των τεσσάρων πλουσιότερων στον κόσμο, των ιδρυτών της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, του ιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον και του ιδρυτή της Amazon Τζέφ Μπέζος, η συνολική καθαρή περιουσία τους, ύψους 1,09 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υπολείπεται ελαφρώς της περιουσίας του Μασκ.

Όπως και ο Μασκ, όλοι τους έκαναν περιουσία από τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών που ίδρυσαν.

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