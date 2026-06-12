Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους: Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Snapshot Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX αύξησε την καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας τον τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Η περιουσία του Μασκ προέρχεται κυρίως από τη SpaceX και την Tesla, με τη SpaceX να αποτιμάται περίπου στα 866 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιρροή του Μασκ εκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις του, περιλαμβάνοντας την εξαγορά του Twitter και ενεργό ρόλο σε πολιτικά θέματα, προκαλώντας αντιδράσεις και διαμάχες.

Παρά τις αμφιλεγόμενες πολιτικές παρεμβάσεις και τις νομικές προκλήσεις, ο Μασκ έχει αναδειχθεί σε σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της τεχνολογίας και των επενδύσεων.

Η στενή σύνδεση της περιουσίας και των εταιρειών του με το πρόσωπο του Μασκ έχει δημιουργήσει ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση και τους κινδύνους συγκέντρωσης εξουσίας. Snapshot powered by AI

Λίγοι επιχειρηματίες είναι τόσο βαθιά ενσωματωμένοι στην ποπ κουλτούρα όσο ο Έλον Μασκ, ο φιλόδοξος επιχειρηματίας που έχει γίνει κεντρική φυσιογνωμία στην κουλτούρα του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει περιουσία που τον έχει καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Σε μια εποχή που οι ανησυχίες για την ανισότητα είναι έντονες και η στάση του κοινού απέναντι στους υπερπλούσιους έχει επιδεινωθεί, ο Μασκ κατάφερε να διατηρήσει ένα πιστό κοινό παρά την τεράστια καθαρή του περιουσία και χωρίς το προφίλ που έκανε άλλους μεγιστάνες όπως ο Γουόρεν Μπάφετ αγαπητούς στις μάζες.

Ο Έλον Μασκ dpa-Zentralbild POOL

Οι επικριτές του τον έχουν κατηγορήσει ότι ασκεί εξουσία που παραπέμπει σε ολιγάρχη, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση των εταιρειών του και έχουν αντιταχθεί στις πολιτικές του παρεμβάσεις. Ωστόσο, η SpaceX , η εταιρεία πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης που μαζί με την κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla αποτελούν το κέντρο της αυτοκρατορίας του Μασκ, συγκέντρωσε χθες (11/6) το ποσό ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Πριν από την πώληση των μετοχών, το Forbes υπολόγισε την καθαρή του περιουσία σε περίπου 780 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ μπροστά από τον επόμενο στη σειρά, τον συνιδρυτή της Alphabet, Λάρι Πέιτζ. «Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος έχει περιουσία περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια, επομένως περίπου λιγότερο από το ένα τρίτο της περιουσίας που μπορεί να έχει ο Μασκ αύριο», δήλωσε ο Ματ Ντουρό, αναπληρωτής αρχισυντάκτης στο Forbes Wealth.

Ο Μασκ ειναι πλέον πλουσιότερος από τους τρεις επόμενους Κροίσους στην κατάταξη

«Και μόνο ένα άλλο άτομο, ο (ιδρυτής της Oracle) Λάρι Έλισον, είχε ποτέ περιουσία 400 δισεκατομμύρια δολάρια».Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Μασκ ανήκει πλέον στην SpaceX, όπου κατέχει μερίδιο αξίας περίπου 866 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί με την Tesla και τα υπόλοιπα ακίνητά του, η καθαρή του αξία θα ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια όταν η μετοχή ξεκινήσει να διαπραγματεύεται την Παρασκευή, σύμφωνα με υπολογισμούς του Forbes και του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία εταιρειών.

Ο Μασκ έγινε γνωστός μέσω της Tesla και της SpaceX πριν επεκτείνει την επιρροή του με την εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η συμφωνία του έδωσε ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και τον κατέστησε μια εξέχουσα φωνή σε θέματα που κυμαίνονται από την πολιτική και τη μετανάστευση έως τις κυβερνητικές δαπάνες και την ελευθερία του λόγου.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική, και ιδιαίτερα ο ρόλος του στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, ήταν από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις του. Οι πολιτικές επιπτώσεις συνέπεσαν με την αποδυνάμωση των πωλήσεων της Tesla σε αρκετές διεθνείς αγορές το 2025, καθώς οι διαμαρτυρίες και τα μποϊκοτάζ των καταναλωτών στόχευαν τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

ΑΡΧΕΙΟ -O Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Έλον Μασκ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 30 Μαΐου 2025, στην Ουάσινγκτον AP

Ο 54χρονος Μασκ γεννήθηκε στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, από Καναδή μητέρα και Νοτιοαφρικανό πατέρα. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, από όπου αποφοίτησε το 1997. Ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Tesla το 2008 με την πεποίθηση ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να συνδυάσουν υψηλή απόδοση με χαρακτηριστικά που βασίζονται σε λογισμικό, συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ορισμένοι παρατηρητές της αυτοκινητοβιομηχανίας λένε ότι η επιτυχία της Tesla - και η κεφαλαιοποίησή της στην αγορά, η οποία ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια - βοήθησαν τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες να στραφούν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πολλοί επενδυτές στοιχηματίζουν ότι μπορεί να επαναλάβει το κατόρθωμα στο διάστημα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η SpaceX εξακολουθεί να διψά για μετρητά και μεγάλο μέρος της αποτίμησης της εταιρείας βασίζεται σε τεχνολογίες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια ή δεκαετίες για να γίνουν εμπορικά βιώσιμες.

Πέρα από την Tesla και την SpaceX, ο Musk έχει συνιδρύσει πέντε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της νεοφυους εταιρείας κατασκευής σηράγγων The Boring Company και της κατασκευάστριας εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink .

Ο Μασκ ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η περιουσία του ξεπερνάει το ετήσιο ΑΕΠ πολλών χωρών του κόσμου

Ως διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο Mασκ έχει προκαλέσει διαμάχες και επαίνους. Του αποδίδεται η μετατροπή της Tesla στην πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Στελέχη παλαιών αυτοκινητοβιομηχανιών μείωναν το μέγεθος της απειλής για χρόνια, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μια νεοφυής εταιρεία αυτοκινήτων θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να παράγει μαζικά ηλεκτρικά οχήματα με κερδοφορία.

«Ανανέωσε τον σεβασμό του κόσμου για την αμερικανική εφευρετικότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μπομπ Λουτζ, πρώην αντιπρόεδρος της General Motors. Την ίδια στιγμή, η Tesla έχει αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις και ανησυχίες μετόχων που σχετίζονται με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, ιδίως με το πακέτο αποδοχών του για το 2018 , το οποίο κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιρροή του Μασκ έχει γίνει τόσο διάχυτη που οι παρατηρητές της αγοράς έχουν ονομάσει το δίκτυο επιχειρήσεων γύρω του «Μασκονομία». Το φαινόμενο έχει οδηγήσει σε αυτό που ορισμένοι επενδυτές αποκαλούν «πριμ Έλον», μια ώθηση στην αποτίμηση που οφείλεται τόσο στην πίστη στο όραμα του Mασκ όσο και σε παραδοσιακές οικονομικές μετρήσεις.

«Όπως και η Tesla, η SpaceX ποντάρει στον Έλον Μασκ», δήλωσε ο Mατ Κένεντι, ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος στην Renaissance Capital, πάροχο έρευνας και ETF με επίκεντρο τις δημόσιες εγγραφές. «Μια κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,5-2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σίγουρα θα απέρριπτε όλες τις παραδοσιακές μεθοδολογίες αποτίμησης και, αντίθετα, χαρακτηρίζεται καλύτερα ως το «πριμ του Έλον Μασκ»

O Έλον Μασκ με τον γιο του, Χ ΑΡ





Η συγκέντρωση επιρροής γύρω από έναν μόνο επιχειρηματία έχει ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολικά στενή σύνδεση της περιουσίας των εταιρειών με ένα άτομο. Με τα χρόνια, ο Μασκ έχει μετατρέψει τις συγκρούσεις με ρυθμιστικές αρχές, δισεκατομμυριούχους, short sellers, δημοσιογράφους και οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Reuters, σε επαναλαμβανόμενες δημόσιες μάχες που συχνά εκτυλίσσονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμαχία του Μασκ με τον Τραμπ ακολούθησε ένα γνωστό μοτίβο. Αφού βοήθησε στη χρηματοδότηση της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και διατέλεσε ανώτερος συμβουλευτικός ρόλος μέσω της πρωτοβουλίας DOGE της κυβέρνησης , ο Μασκ έγινε ένας από τους στενότερους εταιρικούς συμμάχους του προέδρου.

Η σχέση αργότερα διακόπηκε εν μέσω διαφωνιών σχετικά με την πολιτική και τις δαπάνες, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε δημόσια διαμάχη. Αν και οι δύο έχουν έκτοτε υιοθετήσει έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο, η διαμάχη τους ανέδειξε τα ολοένα και πιο ασαφή όρια μεταξύ της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Μασκ και των πολιτικών φιλοδοξιών.

Ωστόσο, για πολλούς επενδυτές, οι ανησυχίες σχετικά με τη συχνά αντισυμβατική συμπεριφορά του Μασκ υπερισχύουν του ιστορικού του στη μετατροπή φιλόδοξων ιδεών σε μερικές από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο. «Ο Έλον είναι ο Έντισον της εποχής μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase Τζέιμι Ντάιμον κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνομιλίας με τον Mασκ. Ο τραπεζίτης, πρώην αντίπαλος του Μασκ ενεπλάκη σε μια παρατεταμένη νομική διαμάχη μαζί του και έκτοτε έχει γίνει θαυμαστής του. Ο Ντάιμον δήλωσε στο CNBC πέρυσι ότι το ζευγάρι «έχει συμφιλιωθεί» και χαρακτήρισε τον Μασκ ως «τον Αϊνστάιν μας».

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