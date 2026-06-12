Φωτιά τώρα στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής από πιθανό βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί έντονη βροχόπτωση με εισροή υδάτων στο παλαιό κτίριο του μουσείου. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση τους δεν υπήρξαν καταστροφές εκθεμάτων, ούτε εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από τον ηλεκτρολογικό πίνακα πιθανώς λόγω βραχυκυκλώματος.

Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί έντονη βροχόπτωση για περίπου 45 λεπτά και εισροή υδάτων στο παλαιό οίκημα.