Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε την επίθεση, με το θύμα να ακούγεται να ουρλιάζει «βοήθεια» ενώ πάλευε μέσα στο νερό

Δημήτρης Δρίζος

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Ένας εργαζόμενος στο Ναυτικό Κέντρο Πολέμου στη Φλόριντα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε ψαροντούφεκο κατά το διάλειμμά του.
  • Το θύμα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο.
  • Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα.
  • Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες και προειδοποιούν για προσοχή σε θολά νερά και σε ώρες αυγής ή σούρουπου.
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Ένα εφιαλτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε για έναν εργαζόμενο σε ναυτική βάση στη Φλόριντα τη Δευτέρα, όταν ένας καρχαρίας διέκοψε το διάλειμμά του για ψαροντούφεκο, προκαλώντας ανατριχιαστικές κραυγές που καταγράφηκαν σε βίντεο.

Ο πολιτικός υπάλληλος στο Ναυτικό Κέντρο Πολέμου στο Πάναμα Σίτι κολυμπούσε λίγο έξω από την ακτή στις 11:45 το πρωί της Δευτέρας, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, σύμφωνα με τη Διοίκηση Υποστήριξης του Ναυτικού.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε την επίθεση, με το θύμα να ακούγεται να ουρλιάζει «βοήθεια» ενώ πάλευε μέσα στο νερό. Την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει, εμφανίστηκε πτερύγιο στην επιφάνεια.

Ο διοικητής Τριστάν Ολιβέιρα δήλωσε στο NBC News ότι ο εργαζόμενος έκανε ψαροντούφεκο στο διάλειμμά του όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τη βάση, τα χέρια του υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ τελικά διασώθηκε από παρευρισκόμενους.

Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Κλήση στο 911 από το περιστατικό καταγράφει έναν μάρτυρα να λέει ότι το χέρι του θύματος «ήταν εκεί, αλλά δεν είναι», όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε ακρωτηριασμός.

Το βίντεο της επίθεσης έγινε viral στα social media, με χρήστες να το χαρακτηρίζουν σοκ και εφιάλτη.

Η επίθεση αυτή είναι η δεύτερη στην περιοχή της Φλόριντα μέσα σε μία εβδομάδα, μετά από δάγκωμα καρχαρία-ταύρου σε ψαρά.

Παρά τα περιστατικά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες.

Ο δρ Τζον Κάρλσον, ερευνητής της NOAA, τόνισε ότι η πιθανότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή και ότι είναι πιο πιθανό να συμβούν καθημερινά ατυχήματα παρά επίθεση καρχαρία.

Προειδοποίησε επίσης για θολά νερά και κολύμπι σε ώρες αυγής ή σούρουπου.

Το Ναυτικό Κέντρο δεν έχει δώσει ακόμη νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση του εργαζομένου.

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