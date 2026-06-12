Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας - Οι ώρες και τα κανάλια

Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνονται απόψε στη μάχη κάνοντας τη δική τους πολυαναμενόμενη αρχή μπροστά στο κοινό τους

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας - Οι ώρες και τα κανάλια
FR25171 AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
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  • Η δεύτερη ημέρα του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει τους αγώνες Καναδάς
  • Βοσνία/Ερζεγοβίνη και ΗΠΑ
  • Παραγουάη.
  • Ο Καναδάς αγωνίζεται για τρίτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και για πρώτη φορά σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις.
  • Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη συμμετέχει για δεύτερη φορά στο Μουντιάλ, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ, έχοντας ως ηγέτη τον 40χρονο Έντιν Τζέκο.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν ως οικοδεσπότες μετά το 1994 και αντιμετωπίζουν την Παραγουάη, ομάδα με ισχυρή άμυνα στα πρόσφατα Μουντιάλ.
  • Οι αγώνες θα μεταδοθούν στις 22:00 από ΕΡΤ2sport και στις 04:00 από ΕΡΤ1 αντίστοιχα.
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Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου μπαίνει στη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης.

Μετά τη φαντασμαγορική πρεμιέρα στο Μεξικό τα βλέμματα όλων στρέφονται πλέον στις άλλες δύο συνδιοργανώτριες χώρες. Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνονται απόψε στη μάχη κάνοντας τη δική τους πολυαναμενόμενη αρχή μπροστά στο κοινό τους.

Καναδάς - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Η αρχή γίνεται στο Τορόντο όπου για τον 4ο Όμιλο η εθνική ομάδα του Καναδά με αντίπαλο την Βοσνία ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο τουρνουά (22:00 ΕΡΤ2sport). Οι φίλαθλοι του Καναδά περίμεναν δεκαετίες για να ζήσουν έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στη χώρα τους και η ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική.

Ο Καναδάς συμμετέχει για τρίτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 1986 και το 2022. Είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται σε δύο διαδοχικές διοργανώσεις, αλλά θέλει να πανηγυρίσει κάτι παραπάνω από τις άλλες τρεις φορές.

Στην αντίπερα όχθη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2014 όπου σε όμιλο με Αργεντινή, Ιράν και Νιγηρία είχε τερματίσει στην 3η θέση με τρεις βαθμούς.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση και ο μεγάλος της στόχος είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ. Σημείο αναφοράς, ο ηγέτης -κυρίως- εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο 40χρονος, Έντιν Τζέκο που είναι ο μοναδικός που είχε βρεθεί το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας.

ΗΠΑ - Παραγουάη

Λίγες ώρες αργότερα το αγωνιστικό πρόγραμμα μεταφέρεται στο Λος Άντζελες για τον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών μα αντίπαλο την Παραγουάη (04:00 ΕΡΤ1) για τον 2ο Όμιλο. Η αμερικανική ομάδα επιστρέφει σε ρόλο οικοδεσπότη μετά το τουρνουά του 1994 και οι προσδοκίες είναι εξαιρετικά υψηλές.

Στην προηγούμενη διοργάνωση που φιλοξένησαν, το 1994, έφτασαν μέχρι τη φάση των «16», ενώ τώρα θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί απέναντι σε μια Παραγουάη που παραδοσιακά δίνει μεγάλο βάρος στην άμυνα και στις μονομαχίες.

Οι Νοτιοαμερικανοί δεν έχουν δεχθεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από τα 10 τελευταία παιχνίδια τους σε τελική φάση Μουντιάλ, γεγονός που προμηνύει μια σκληρή μάχη.

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