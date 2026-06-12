Μουντιάλ 2026: Το εκπληκτικό drone show πάνω από το «Αζτεκα» στην πρεμιέρα

Η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό θέαμα στην Πόλη του Μεξικού, με τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται από φαντασμαγορικά εφέ και χιλιάδες φιλάθλους να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης στο ιστορικό Στάδιο Αζτέκα, η μεξικανική πρωτεύουσα φόρεσε τα γιορτινά της, προσφέροντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η τελετή έναρξης συνδύασε μουσική, χορό και έντονα στοιχεία της μεξικανικής κουλτούρας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για την πρεμιέρα του μεγαλύτερου Μουντιάλ στην ιστορία.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Οι διοργανωτές επέλεξαν ένα σόου γεμάτο χρώμα και συμβολισμούς, με φόντο ένα κατάμεστο Αζτέκα, όπου περισσότεροι από 80.000 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» για την πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Το γιορτινό κλίμα συνεχίστηκε και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του τουρνουά, με τα γκολ των Χουλιάν Κινιόνες και Ραούλ Χιμένες, ξεκινώντας με τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του.