Μουντιάλ 2026: Δεν θα πιστέψετε ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά Ρονάλντο, Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ

Όπως όλοι μας, κάθε παίκτης έχει ένα αγαπημένο γεύμα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μουντιάλ 2026: Δεν θα πιστέψετε ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά Ρονάλντο, Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε μία λίστα με τα αγαπημένα γεύματα μερικών από των πιο επιτυχημένων ποδοσφαιριστών του κόσμου, για να τιμήσει την αρχή του Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεκίνησε πανηγυρικά για το Μεξικό και την Νότια Κορέα το βράδυ της Πέμπτης, τις δύο χώρες που επικράτησαν επί της Νότιας Αφρικής και της Τσεχίας, αντίστοιχα.

Όπως όλοι μας, κάθε παίκτης έχει ένα αγαπημένο γεύμα. Για μερικούς, είναι ένα «παράνομο» γεύμα που τρώνε κρυφά ανάμεσα στις προπονήσεις, για άλλους, είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη διατροφή, ενώ για λίγους, είναι ένα πιάτο που τους έφτιαχνε η μαμά τους όταν ήταν μικροί.

Αυτά είναι τα αγαπημένα γεύματα διάσημων ποδοσφαιριστών:

Κριστιάνο Ρονάλντο - Bacalhau à Brás

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συχνά αναφέρει ότι το αγαπημένο του γεύμα είναι το Bacalhau à Brás, ένα πορτογαλικό πιάτο φτιαγμένο από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια και λεπτές ψιλοκομμένες τηγανητές πατάτες, με αυγά. Συνήθως συνοδεύεται από μαύρες ελιές και φρέσκο ​​μαϊντανό.

Cristiano Ronaldo - Αγαπημένο γεύμα

Λιονέλ Μέσι - Milanesa Napolitana

Ο Λιονέλ Μέσι έχει δηλώσει πολλές φορές πώς μεγαλώνοντας το αγαπημένο του γεύμα ήταν το Milanesa Napolitana, ένα εμβληματικό πιάτο που «γεννήθηκε» στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940, και αποτελείται από ένα λεπτό, παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό.

Lionel Messi - Αγαπημένο γεύμα

Κίλιαν Εμπαπέ - Jamon Iberico και Machengo

Ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει δηλώσει ότι του αρέσει το Jamón ibérico, ένα είδος χοιρινού αλλαντικού που παράγεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, το οποίο θεωρείται βασικό στοιχείο τόσο της πορτογαλικής όσο και της ισπανικής κουζίνας, και του αρέσει να το συνδυάζει με το Machengo, ένα παραδοσιακό τυρί, το οποίο παράγεται αποκλειστικά στην περιοχή Λα Μάντσα της Ισπανίας.

Kylian Mbappé - Αγαπημένο γεύμα

Έρλινγκ Χάαλαντ - Κεμπάπ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει παραδεχτεί ότι λατρεύει το κεμπάπ, το οποίο και τρώει συχνά ως «cheat meal», όταν δεν είναι στην καθημερινή του διατροφή.

Erling Haaland - Αγαπημένο γεύμα
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