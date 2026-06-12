«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα και στο Instagram

Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα οι χρήστες των πλατφορμών Facebook και Messenger.

Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν φορτώνουν οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε το newsfeed του Facebook, ούτε οι συνομιλίες του Messenger. Υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα και στο Instagram.

Τα προβλήματα στις εν λόγω εφαρμογές αποτυπώνει και η σελίδα DownDetector που εντοπίζει ιστοσελίδες και πλατφόρμες που «πέφτουν».

Όπως φαίνεται και σε σχετικό γράφημα, τα προβλήματα άρχισαν σήμερα, περίπου στις 16:00.

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