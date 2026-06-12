Χωρίς Facebook, Messenger και Instagram όλος ο πλανήτης - Πού μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα

Snapshot Ένα γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα έχει θέσει εκτός λειτουργίας τις πλατφόρμες Facebook, Messenger, Instagram και Threads παγκοσμίως.

Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν σφάλμα στο σύστημα DNS, λανθασμένη παραμετροποίηση δικτύου (BGP routing) και προβλήματα σε κεντρικούς διακομιστές ή data centers.

Μια κυβερνοεπίθεση τύπου DDoS εξετάζεται, αλλά θεωρείται λιγότερο πιθανή λόγω των συστημάτων ασφαλείας της Meta.

Η Meta δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ακριβή αίτια της βλάβης και συνεχίζει την έρευνα για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Snapshot powered by AI

Ένα γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα στις πλατφόρμες της Meta (Facebook, Messenger, Instagram) έχει θέσει εκτός λειτουργίας τις υπηρεσίες για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Καθώς οι τεχνικοί της εταιρείας εργάζονται για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, τα βλέμματα όλων στρέφονται στα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ένα τόσο μεγάλο και ταυτόχρονο «κρασάρισμα».

Αν και η Meta σπάνια αποκαλύπτει αμέσως τις ακριβείς λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της βλάβης, με βάση παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος, οι επικρατέστεροι λόγοι για ένα τέτοιο φαινόμενο είναι οι εξής:

1. Σφάλμα στο σύστημα DNS (Domain Name System)

Το DNS είναι, απλά παρομοιαζόμενο, ο «τηλεφωνικός κατάλογος» του διαδικτύου. Μετατρέπει τα ονόματα των ιστοσελίδων (π.χ. facebook.com) σε διευθύνσεις IP που καταλαβαίνουν οι υπολογιστές. Αν υπάρξει κάποιο λάθος στη διαμόρφωση του DNS της Meta, οι εφαρμογές και οι browsers των χρηστών «χάνουν τον δρόμο» τους και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διακομιστές (servers) της εταιρείας.

2. Λανθασμένη παραμετροποίηση δικτύου (BGP Routing)

Το Πρωτόκολλο BGP (Border Gateway Protocol) είναι αυτό που επιτρέπει στα διαφορετικά δίκτυα του ίντερνετ να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις βέλτιστες διαδρομές μεταφοράς δεδομένων. Στο μεγάλο παγκόσμιο κρασάρισμα του 2021, η Meta είχε επιβεβαιώσει ότι μια λανθασμένη αλλαγή στις ρυθμίσεις των κεντρικών δρομολογητών (routers) «εξαφάνισε» ουσιαστικά τις πλατφόρμες της από τον παγκόσμιο χάρτη του διαδικτύου.

3. Προβλήματα σε κεντρικούς διακομιστές ή Data Centers

Μια αποτυχία στο λογισμικό που διαχειρίζεται τους κεντρικούς servers της εταιρείας, ή μια κακή ενημέρωση (update) κώδικα που εφαρμόστηκε ταυτόχρονα σε όλο το δίκτυο, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή κατάρρευση (cascade failure). Όταν οι servers υπερφορτωθούν ξαφνικά, σταματούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών.

4. Κυβερνοεπίθεση (DDoS Attack)

Αν και λιγότερο πιθανό για έναν τεχνολογικό κολοσσό με τα συστήματα ασφαλείας της Meta, μια συντονισμένη επίθεση τύπου Distributed Denial of Service (DDoS), όπου εκατομμύρια ψεύτικα αιτήματα κατακλύζουν τους servers μέχρι να τους «γονατίσουν», είναι πάντα ένα σενάριο που εξετάζεται, αν και συνήθως αποκλείεται γρήγορα από την ίδια την εταιρεία.

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια της σημερινής βλάβης. Το άρθρο θα ανανεώνεται συνεχώς με κάθε νέα επίσημη ενημέρωση.

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