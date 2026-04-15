Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

Προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες την τελευταία ώρα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη χρήση των κοινωνικών δικτύων μέσω υπολογιστή και όχι μέσω κινητού.

Ειδικότερα, πάνω από 460 αναφορές υπεβλήθησαν στην εφαρμογή του Downdetector για το Messenger, σημειώνοντας πως «κολλάει» η εφαρμογή και δεν φορτώνουν τα μηνύματα.

Διαβάστε επίσης