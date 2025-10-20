Ενοχλητικό νέο χαρακτηριστικό στο Messenger

Μετά την ενσωμάτωση του Meta AI στην εφαρμογή μηνυμάτων Messenger, η εταιρεία προσθέτει πλέον λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και στη διαχείριση φωτογραφιών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όταν ο χρήστης θέλει να στείλει μια φωτογραφία σε συνομιλητή, εμφανίζεται μπροστά από τις εικόνες ένα εικονίδιο σε σχήμα κύβου με την ένδειξη «AI Photos». Πατώντας πάνω του, ανοίγει μια πλήρης γκαλερί όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους εικόνα περιγράφοντάς τη με μερικές λέξεις, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για πρωτότυπες εικόνες.

Προς το παρόν, η δυνατότητα «AI Photos» έχει εμφανιστεί μόνο σε iOS, ενώ οι χρήστες Android θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο μέχρι να γίνει διαθέσιμη.