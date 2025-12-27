Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

Μπορεί τα δημοσιεύματα να τους θέλουν ζευγάρι εδώ και πολλούς μήνες, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν έχουν επιβεβαιώσει την σχέση τους επίσημα.

Όλα αυτά μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, όπου η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της από το ταξίδι τους στο Παρίσι.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στιγμές χαράς και διασκέδασης από την επίσκεψή τους στο θεματικό πάρκο της Disneyland, ενώ στην κοινή φωτογραφία που μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τους βλέπουμε να κάθονται δίπλα δίπλα σε ένα από τα roller coster που επέλεξαν να δοκιμάσουν.

Με τη σειρά του ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα κολάζ φωτογραφιών από το ταξίδι του στο Παρίσι, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η τελευταία λήψη, με τον ηθοποιό να φωτογραφίζει τη σκιά του ίδιου και της αγαπημένης του σε ένα δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας.

